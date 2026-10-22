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Napětí kolem prince Harryho sílí. Promluvil o smíření, pak ale pronesl větu, která všechny zarazila

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Dennívýzva
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Po letech napětí přišla slova, která znovu rozvířila debatu o vztazích v britské královské rodině. Princ Harry (42) přiznal, že by si přál usmíření. Pak ale poznamenal, že ne každý musí chtít, aby se věci napravily. Komu tím podle některých médií poslal vzkaz?
Problémy ovšem pokračují

Problémy ovšem pokračují

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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