Napětí kolem prince Harryho sílí. Promluvil o smíření, pak ale pronesl větu, která všechny zarazila

Napětí kolem prince Harryho sílí. Promluvil o smíření, pak ale pronesl větu, která všechny zarazilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Problémy ovšem pokračujíZdroj: Getty Images
Článek byl publikován 22.10.2026 11:36
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