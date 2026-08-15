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Děda, který netuší, že je dědou. V západních Čechách vzniká nová česká komedie

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V Plzeňském a Karlovarském kraji začalo natáčení nové české rodinné komedie Děda s podmínkou. V hlavní roli se poprvé jako děda před kamerou představí Pavel Liška. Jeho postava Hynek přitom vůbec netuší, že má vnuka. Situace se změní poté, co matka samoživitelka v podání Judit Pecháček po nehodě upadne do kómatu a Hynek se stává důležitou oporou pro jejího syna Tadeáše, kterého hraje Daniel Dongres.
Děda, který netuší, že je dědou. V západních Čechách vzniká nová česká komedie

Děda, který netuší, že je dědou. V západních Čechách vzniká nová česká komedie

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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