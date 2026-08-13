Rekonstrukce legendární chaty pod Roklanem běží naplno. Hotovo bude příští rok

Historická chata Waldschmidthaus prochází rekonstrukcí od dubna loňského roku. Je to nejvýše položené staveniště v Dolním Bavorsku. Nachází se na náhorní plošině v nadmořské výšce 1360 metrů. V objektu už byly mimo jiné vyměněny nebo vyčištěny obklady stěn a podlah, instalována jsou první okna. Chata má nové technické rozvody budovy a zesílena byla nosná konstrukce. Kromě toho byl modernizován protipožární systém, obnovena stříška a připojeno odvodnění.
„Na střeše přístavby jsou již viditelné první fotovoltaické panely. Práce pokračují i během prázdnin. Teď v srpnu se provede pokládka stěrkovací hmoty a fasáda bude osazena šindeli. Od září se budou pokládat nové podlahy a dokončovat obklady stěn,“ vysvětluje Norbert Sterl, vedoucí stavebního úřadu. Dokončení výstavby se stále očekává do poloviny roku 2027. A právě proto národní park již začíná hledat vhodného nájemce a provozovatele chaty.
Stará přístavba byla zbourána na podzim roku 2024. Součástí demolice byla demontáž a náročná likvidace fasádních šindelů obsahujících nebezpečný a karcinogenní azbest. Odstranit bylo nutné také obklady stěn a stropů i podlahové krytiny. Stavební práce na nové přístavbě začaly loni položením základové desky. V létě byla dokončena dřevěná rámová konstrukce. Zároveň začala rekonstrukce staré budovy.
V nové přístavbě se budou nacházet sociální zařízení, byt pro nájemce a potřebná technická místnost. Kromě toho budou zrekonstruovány pokoje pro hosty, kuchyně a jídelna ve stávající budově. Energii bude dodávat fotovoltaický systém na střeše a stěnách přístavby a také solární termický systém na střeše verandy.
„Stavební období je silně omezeno počasím, práce jsou možné pouze přibližně od konce dubna do října. To vyžaduje velmi složitou a přesnou koordinaci mezi všemi dodavateli, aby se předešlo zpožděním a zajistilo se včasné zazimování staveniště,“ vysvětluje Sterl. Poloha na hoře Velký Roklan navíc komplikuje přepravu stavebních materiálů, protože například turistická stezka nemůže být po silných deštích využívána těžkými vozidly. Ke složitosti stavebních prací přispívají také přísné požadavky na ochranu přírody v národním parku.
„Waldschmidthaus má pro naše návštěvníky velký význam, a proto se jako region všichni snažíme co nejrychleji realizovat probíhající opatření. Než musel Waldschmidthaus v roce 2020 zavřít, byl oblíbeným cílem turistů a milovníků přírody z obou stran hranice. Je proto pochopitelná snaha umožnit turistům na Roklanu opět nocleh,“ doplnila ředitelka národního parku Ursula Schuster. Turisté samozřejmě při zdolávání této populární hory ocení i možnost tradičního občerstvení, na které zde byli zvyklí.
„Na vrcholek Roklanu vede několik různě obtížných tras, včetně jedné, která se považuje za úplně nejtěžší trek, který lze absolvovat v oblasti Šumavy a Bavorského lesa. Chodíme na Roklan s partou přátel každý rok minimálně dvakrát a díky střídání tras nás výstup nikdy neomrzí. Už se nemůžeme dočkat, až bude chata Waldschmidthaus opravená a bude opět v provozu. Točené pivko po náročném výstupu na Roklan prostě chutná báječně a teď nám to chybí,“ říká český turista a velký milovník Šumavy Karel Strnad.