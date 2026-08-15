Merchas Doski byl zvolen nejlepším iráckým fotbalistou působícím v zahraničíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Merchas Doski byl zvolen nejlepším iráckým fotbalistou působícím v zahraničí.
Fotbalisté Plzně ve 4. kole první ligy porazili Zlín 3:2 a připsali si premiérové soutěžní vítězství v...
Přes 700 kabelek, batohů a ledvinek darovala veřejnost do letošního benefičního bazaru Diakonie Západ....
U ejpovického železničního tunelu pokračuje výstavba nového sportovně rekreačního areálu Posed. Čtvrtý...
Šumavská Železná Ruda zahájila výstavbu nájemních bytů. V rekreačním městě s více než 1600 obyvateli je po...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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