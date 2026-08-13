Zfetovaný mladík šokoval nájemnici i policisty. Do bytu vlezl dírou ve dveříchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zfetovaný mladík šokoval nájemnici i policisty. Do bytu vlezl dírou ve dveřích
Šest nezletilých dívek pod vlivem alkoholu odhalili během jediné noci v centru Plzně strážníci městské...
Tři pódia, 782 účinkujících, téměř 50 pořadů v hlavním programu a další doprovodné akce. To všechno nabízí...
V Plzeňském kraji za týden zlevnily pohonné hmoty o desítky haléřů. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural...
Rozdílná situace v těchto parných vedrech panuje na Hracholuskách, které jsou největší přehradou v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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