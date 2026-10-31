Microsoft napravuje nedostatek Windows 11. Programům půjde jednotlivě zakázat mikrofon i kameru

Foto: Magnific
Microsoft vydal 30. října 2026 novou testovací verzi
Windows 11 s označením Build 26220.9836. Aktualizace přináší několik úprav, z nichž nejvýznamnější se týká ochrany soukromí. Uživatelé získávají možnost samostatně rozhodovat o přístupu jednotlivých klasických desktopových aplikací ke kameře, mikrofonu a poloze počítače. Dosud totiž systém s těmito programy zacházel odlišně než s moderními aplikacemi.
Rozdíl je poměrně zásadní. Zatímco u podporovaných aplikací z Microsoft Store bylo možné jednotlivá oprávnění spravovat samostatně, tradiční desktopové programy měly přístup ke kameře nebo mikrofonu řízený společným přepínačem. Pokud chtěl uživatel některému programu přístup odepřít, neměl v samotném nastavení Windows stejnou úroveň kontroly.
Nové řešení tento rozdíl odstraňuje. Není přitom potřeba instalovat další bezpečnostní software ani hledat příslušné oprávnění přímo v nastavení jednotlivých programů. Microsoft začlenil správu přístupů do systémového nastavení, kde už podobné možnosti existují pro ostatní aplikace.
Microsoft Windows
Foto: Magnific
Přístup ke kameře a mikrofonu půjde zakázat jednotlivým programům
Nová nastavení najdou uživatelé v nabídce Nastavení → Soukromí a zabezpečení, kde si mohou otevřít jednotlivé položky Kamera, Mikrofon nebo Poloha. U podporovaných desktopových aplikací zde půjde samostatně povolit nebo zakázat přístup k příslušnému zařízení či údaji.
Praktický přínos je zřejmý například při používání komunikačních programů, nástrojů pro nahrávání obrazovky nebo dalších aplikací pracujících se zvukem. Uživatel může jednomu programu mikrofon povolit a jinému přístup zakázat, aniž by musel mikrofon deaktivovat pro všechny desktopové aplikace.
Změní se také chování programů, které zatím o příslušný přístup nepožádaly. Při prvním pokusu o jeho využití se zobrazí žádost o oprávnění. Uživatel tak získá lepší přehled o tom, který program chce například aktivovat kameru.
Microsoft současně upozorňuje, že dosavadní rozhodnutí o oprávněních zůstanou zachována. Aktualizace proto nemá automaticky resetovat již nastavené přístupy. Nadále fungují také existující firemní zásady pro správu oprávnění.
Určité nejasnosti však mohou nastat při identifikaci aplikací. Programy využívající sdílené systémové komponenty nebo prostředí internetového prohlížeče se někdy zobrazí pod jiným názvem. Pokud Windows nedokáže ověřit vydavatele, může program označit jako nepodepsaný. Microsoft proto doporučuje udělovat oprávnění pouze aplikacím, které uživatel bezpečně rozpozná.
Microsoft upravuje také Průzkumníka souborů a usnadnění přístupu
Nová testovací verze se nezaměřuje pouze na soukromí. Microsoft vylepšil také zobrazování náhledů souborů v doporučené části domovské obrazovky Průzkumníka souborů. Miniatury mají být ostřejší a lépe čitelné.
Další změna se týká systémové Lupy. Klávesová zkratka Windows + plus standardně spouští zvětšení obrazovky, což může být nepříjemné při nechtěném stisknutí nebo při konfliktu s jiným programem. Nově ji lze vypnout přímo v Nastavení → Přístupnost → Lupa. Ve výchozím stavu však zůstane aktivní.
Rozšíření dostal také program Předčítání, který nyní podporuje čtení matematických výrazů v dalších osmi jazycích, například v polštině, švédštině, maďarštině nebo ruštině. Čeština mezi nově přidanými jazyky není.
Microsoft současně opravil problémy s nastavením myši a tapetou, která se některým testerům po restartování počítače samovolně měnila. U přihlašování pomocí bezpečnostního klíče odstranil nadbytečnou ikonu jiného uživatele.
Zajímavostí je také dočasné stažení některých nových kruhových indikátorů načítání při spouštění, vypínání a aktualizaci systému. Vývojáři totiž narazili na chybu, kterou potřebují odstranit před obnovením jejich zavádění.
Aktualizace Build 26220.9836 vychází z Windows 11 25H2 a zatím je dostupná pouze účastníkům programu Windows Insider v kanálu Beta. Běžní uživatelé proto nové možnosti správy oprávnění ve stabilní verzi systému zatím nemusejí najít. Microsoft navíc upozorňuje, že funkce testované v programu Insider může před veřejným vydáním upravit, případně je vůbec nevydat.
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