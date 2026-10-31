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Microsoft napravuje nedostatek Windows 11. Programům půjde jednotlivě zakázat mikrofon i kameru

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Microsoft testuje změnu, která uživatelům Windows 11 umožní lépe rozhodovat o tom, které programy smějí používat kameru, mikrofon nebo polohu zařízení. Nová verze přidává také několik praktických úprav systému.
Microsoft napravuje nedostatek Windows 11. Programům půjde jednotlivě zakázat mikrofon i kameru

Microsoft napravuje nedostatek Windows 11. Programům půjde jednotlivě zakázat mikrofon i kameru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

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