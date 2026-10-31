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Používáte čtečku PDF nebo čistič telefonu? Právě v nich se schovává malware, který cílí na české banky

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Bankovní trojan Anatsa se opakovaně vrací na Google Play maskovaný jako běžná utilita, a Česko patří mezi jeho cílové regiony.
Android telefon, Google nabídka, fotky

Android telefon, Google nabídka, fotky

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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