Kde se natáčelo Nebe a dudy: Prvorepublikový hotel je dnes střežen kamerami, Fáberovu chaloupku byste u nás nenašli

Legendární komedie Nebe a dudy z roku 1941 s Jaroslavem Marvanem a Jindřichem Plachtou patří do zlatého fondu naší kinematografie. Film režiséra Vladimíra Slavínského propojil barrandovské ateliéry s krásami Prahy, středního Polabí i Posázaví. Pokud máte rádi staré české filmy, můžete se vydat po stopách natáčení a objevit místa, která si zachovala své kouzlo i po více než osmdesáti letech. Továrníkova vila a slavný hotel
Bohatý továrník Bartoš, kterého ztvárnil Jaroslav Marvan, filmově obýval honosný zámeček. Ten filmaři našli v obci Jíloviště nedaleko Prahy. Honosná stavba z 20. let minulého století původně fungovala jako luxusní prvorepublikový hotel Hubertus pro movitější výletníky. V 50. letech sloužila budova k rekreaci důstojníků a později hostila diplomatické návštěvy či fotbalová mužstva.
Dnes je někdejší Bartošova vila bohužel skrytá za vysokou zdí a obrostlá hustými stromy. Vstup pečlivě střeží několik bezpečnostních kamer a objekt využívají soukromé podnikatelské subjekty. Z běžné silnice si tak původní filmovou lokaci prohlédnete jen velmi stěží.
Továrna na konzervy a těžká dřina v lomu
Bartošovu továrnu na masové konzervy si zahrála dnes už zchátralá budova bývalé slévárny a kovárny Jawa v Brodci u Týnce nad Sázavou. Pozorný divák si ve filmu všimne vstupní brány s vykovaným logem Františka Janečka. Cestu k továrně a zpět absolvoval chudý dělník Fábera po tehdejší silnici mezi Štěchovicemi a Davlí, kde zpevněné břehy Vltavy dodnes vypadají podobně jako na filmovém plátně. Tonda s Rudlou se pak spřátelili na břehu řeky Sázavy od Brodců směrem k Náklí.
Těžkou lomařskou práci dělníka Fábery zasadili tvůrci do malebného vápencového lomu Požáry v pražských Řeporyjích. Právě na tomto místě se odehrála dramatická scéna Fáberova pádu a následného vážného zranění. Samotná skromná Fáberova chaloupka byla ale pouhou filmovou rekvizitou chytře postavenou v barrandovských ateliérech. Podobně vznikla i scéna v lukách za ateliéry, kde horizontu dominuje kostelík svatého Jana Nepomuckého.
Jíloviště – hotel Hubertus, FOTO: ŠJů, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Nedělní mše a nezměněný kostel
Jednou z nejikoničtějších a nejzachovalejších lokací celého filmu je bezpochyby kostel svatého Ducha v Trnové. Právě sem pravidelně chodil lomař Fábera na nedělní mše se svou dcerou Aničkou, kterou si zahrála Jana Romanová. Malebný kostelík se od 40. let prakticky vůbec nezměnil a dodnes slouží svému původnímu účelu.
Původní základy a zazděný gotický portál v severní zdi pocházejí už z první poloviny 14. století, což dokládá hlubokou historii samotné obce Trnová. Svoji současnou barokní podobu svatostánek získal po přestavbě na začátku osmnáctého století a nabízí tak skvělý tip na klidný nedělní výlet spojený se vzpomínkou na slavný film.
Oblíbené Nebe a dudy můžete zhlédnout na Nova Cinema 30. září.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, cs.wikipedia, filmovamista).