Ve čtvrtek ve 14:30 ztuhne celé Česko: Nova Cinema nasadí legendární katastrofický velkofilm

Je čtvrtek odpoledne a pracovní týden se pomalu chýlí ke konci. Možná vás bolí záda od sezení u počítače, možná vás unavuje monotónnost porad a deadlinů. Co kdybyste si dopřáli únik do světa, kde se luxusní oslava mění v boj o holé přežití?
Čeká na vás velkofilm s rozpočtem přesahujícím 14 milionů tehdejších dolarů. Snímek, ve kterém se sešly největší hvězdy své éry a kde každá scéna dýchá autenticitou a napětím, protože počítačové triky ještě neexistovaly.
Žánr? Katastrofický thriller, který vás přiková k obrazovce. Nálada? Sevřené hrdlo a pocení dlaní při pohledu na plameny šlehající z oken v závratné výšce.
Když se skleněný zázrak mění ve vertikální peklo
V srdci San Francisca se k nebi tyčí nově zrozený skleněný kolos. Tento 138patrový mrakodrap má být oslavou lidského triumfu nad prostorem. V jeho nejvyšším patře se schází smetánka města, aby oslavila otevření této moderní věže.
Nikdo z přítomných však netuší, že hluboko v útrobách budovy tiše procitá neviditelný nepřítel. Zrodil se z lidské chamtivosti a ošizených materiálů. Jeden drobný zkrat spouští řetězec událostí, které promění technologický zázrak ve vertikální labyrint plný kouře a plamenů.
Teprve nyní nastává čas odhalit toto mistrovské dílo z roku 1974. Skleněné peklo režírovali John Guillermin a Irwin Allen. V hlavních rolích září Steve McQueen jako velitel hasičů a Paul Newman jako architekt budovy. Po jejich boku se objevili William Holden, Faye Dunawayová a Fred Astaire.
Cesty dolů jsou nekompromisně odříznuty. Oslava se v jediném okamžiku mění v boj o přežití, kde každé rozhodnutí znamená hranici mezi životem a smrtí. Architekt musí čelit vlastnímu svědomí, jeho dílo se stává pastí. Velitel hasičů ví, že klasické postupy v takové výšce selhávají.
Rivalové spojili síly, aby se navzájem nezničili
Vznik tohoto velkofilmu provázely neobvyklé produkční okolnosti. Snímek je unikátním sloučením dvou konkurenčních románů – The Tower od Richarda Martina Sterna a The Glass Inferno od Thomase N. Scortii a Franka M. Robinsona.
Studia Warner Bros. a 20th Century Fox původně vlastnila práva, každé na jednu z knih. Plánovala dva samostatné filmy. Aby se ale vyhnula vzájemnému zničení v kinech, nakonec spojila síly a rozpočet do jednoho společného projektu.
Během natáčení vypukl na jedné ze scén skutečný požár. Steve McQueen se tehdy bez váhání zapojil po bok profesionálních hasičů, kteří na place působili jako poradci, a pomáhal s jeho hašením. Kamery hrdinství nezaznamenaly, ale kolegové si ho pamatují dodnes.
Boj o každý řádek dialogu i pozici na plakátě
Obrovská rivalita mezi McQueenem a Newmanem vedla k nevídaným produkčním kompromisům. Studio vymyslelo zcela nový formát uvádění jmen na plakátech – diagonální titulky. McQueenovo jméno bylo vlevo, Newmanovo výše. Oba herci tak technicky získali vytoužené první místo.
Tím však boj o prestiž neskončil. Steve McQueen si vymínil, že jeho postava velitele hasičů musí mít v konečném scénáři naprosto stejný počet dialogových řádků jako postava architekta v podání Paula Newmana. Nechtěl za žádnou cenu působit jako vedlejší role.
Napětí na place se nakonec proměnilo v respekt. Oba herci dodnes patří k ikonám americké kinematografie a jejich souboj v plamenech zůstává referenčním bodem pro všechny katastrofické filmy.
Astronomické tržby a oscarová sláva
Produkční rozpočet filmu v roce 1974 činil přibližně 14 milionů USD. Při započtení inflace do roku 2026 by tato částka odpovídala přibližně 95 milionům USD. Celosvětové tržby dosáhly v tehdejších cenách astronomických 116 milionů USD – v dnešních cenách přes 780 milionů USD.
Legendární filmový kritik Roger Ebert tehdy prohlásil, že jde o zdaleka nejlepší snímek z celé vlny katastrofických filmů poloviny 70. let. „Dokáže skvěle pracovat s lidským rozměrem tragédie a udržet diváka v napětí po celou dobu své velkorysé stopáže,“ říká Ebert ve své dobové recenzi.
Fred Astaire získal nominaci na Oscara za roli sňatkového podvodníka. Film celkem obdržel osm nominací a odnesl si tři zlaté sošky – za kameru, střih a nejlepší píseň.
Skleněné peklo si můžete naladit ve čtvrtek 1. října 2026 ve 14:30 na Nova Cinema. Tak co, už cítíte, jak vám běhá po zádech mráz?
Zdroje článku: csfd.cz, medium.seznam.cz, g.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá