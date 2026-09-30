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Nechal je rozsvítit přistávací světla a pak pálil ze tmy. Jak český pilot drtil německé bombardéry bez radaru

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Československý letec Karel Kuttelwascher se stal nejúspěšnějším nočním stíhačem RAF na jednomotorovém letounu, přestože v kokpitu svého Hurricanu neměl žádný palubní radar. Jeho taktika nečekala na německé bombardéry nad zatemněnou Anglií, nýbrž na ně číhala přímo u jejich domovských základen v okupované Francii ve chvíli, kdy rozsvítily přistávací světlomety.
Stíhací letoun Hawker Hurricane Mk.IIc s označením JX-E za letu na leteckém dni

Stíhací letoun Hawker Hurricane Mk.IIc s označením JX-E za letu na leteckém dni

Zdroj: Ronnie Macdonald from Chelmsford, England, UK / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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