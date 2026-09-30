Nechal je rozsvítit přistávací světla a pak pálil ze tmy. Jak český pilot drtil německé bombardéry bez radaru

Československý letec Karel Kuttelwascher se stal nejúspěšnějším nočním stíhačem RAF na jednomotorovém letounu, přestože v kokpitu svého Hurricanu neměl žádný palubní radar. Jeho taktika nečekala na německé bombardéry nad zatemněnou Anglií, nýbrž na ně číhala přímo u jejich domovských základen v okupované Francii ve chvíli, kdy rozsvítily přistávací světlomety. Úspěch těchto samostatných hlídkových letů stál na precizní navigaci za svitu měsíce, čtyřech dvacetimilimetrových kanonech a přídavných nádržích, které však stroji citelně ubíraly na rychlosti i obratnosti.
Když na jaře 1942 zahájila německá Luftwaffe odvetné nálety na historická britská města, známé jako
Baedeker Blitz, britská noční obrana čelila vážnému rébusu. Dvoumotorové noční stíhačky Bristol Beaufighter vybavené prvními palubními radary sice dokázaly nepřátelské bombardéry zachytit nad britským pobřežím, ale rozlehlá noční obloha skýtala útočníkům dostatek prostoru k úniku. Velení stíhacího letectva RAF Fighter Command proto souběžně rozvinulo opačný koncept: operace Intruder (Noční vetřelec). Místo vyčkávání na přilétající nepřátele vysílalo osamělé stíhačky hluboko nad okupovaný kontinent, aby německé bombardéry ničily tam, kde to nejméně čekaly – přímo při startu či návratu na mateřská letiště.
Nejvýraznější postavou těchto nebezpečných misí se stal československý pilot Flight Lieutenant Karel Kuttelwascher, létající v řadách slavné 1. stíhací peruti RAF (No. 1 Squadron) ze základny RAF Tangmere v jižní Anglii. Podle rozborů
Vojenského historického ústavu v Praze a válečných záznamů britského letectva dokázal Kuttelwascher během pouhých tří měsíců jara a léta 1942 dosáhnout 15 nočních sestřelů. Dokázal to bez jediné elektronické obrazovky v pilotním prostoru, pouze s mapou připevněnou na koleni, stopkami a mimořádným zrakem.
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V letech 1941 a 1942 představoval britský palubní radiolokátor AI Mk. IV (Airborne Interception) špičku tehdejšího mikrovlnného výzkumu, z pohledu zástavby do letadla šlo však o neforemné monstrum. Celý komplet zahrnující vysílač, přijímač, modulátor, rozvodnou skříň a kabeláž vážil zhruba 100 až 140 kilogramů. Dvojice katodových obrazovek navíc vyžadovala nepřetržité ruční ladění a odečítání hodnot – jedna obrazovka zobrazovala azimut a vzdálenost cíle, druhá jeho výšku.
Pro jednoho pilota v těsném kokpitu jednomotorové stíhačky bylo fyzicky nemožné řídit letoun v naprosté tmě pouze podle základních letových přístrojů a zároveň s hlavou zabořenou do stínítka osciloskopu ladit radarové frekvence. Proto byly radary AI montovány výhradně do těžkých dvoumotorových strojů (Bristol Blenheim, Beaufighter či později De Havilland Mosquito), kde přístroje obsluhoval specializovaný radarový operátor sedící za pilotem.
Britské velení si však uvědomilo zásadní taktickou slabinu: dvoumotorové noční stíhačky byly těžké, drahé a nad kontinentem snadno zachytitelné německou pozemní sítí. Jednomístný stíhací letoun mohl naproti tomu létat hluboko pod německými radary. Myšlenka operací Intruder nestála na tom, že pilot bude pátrat po náhodném bombardéru v černotě nočního nebe. Cílem bylo letět přímo do „vosího hnízda“ – k německým základnám v Normandii, Bretani a severní Francii (jako Saint-André-de-l'Eure, Évreux-Fauville, Dinard, Melun či Rouen-Boos). Zde se německé bombardovací eskadry KG 2 nebo KG 40 musely zákonitě shromáždit a v závěrečné fázi letu se samy dekonspirovat.
BE581 a čtyři kanony Hispano: Úprava Hurricanu pro hluboký průnik
Letounem, na kterém Karel Kuttelwascher své noční mise prováděl, byl Hawker Hurricane Mk.IIc se sériovým číslem BE581 a trupovým označením JX-E. Stroj nesl na levém boku pod kabinou výsostné znaky sestřelů a neoficiální kresbu smrtky s kosou a nápisem
Night Reaper (Noční žnec). Pro noční operace nad nepřátelským územím musel Hurricane projít specifickými úpravami, které s sebou nesly řadu nelehkých technických kompromisů. Verze Hurricane Mk.IIc se vyznačovala mohutnou výzbrojí čtyř dvacetimilimetrových kanonů Hispano v křídlech, které byly nezbytné pro rychlé zničení odolných vícemotorových bombardérů.
Standardní Hurricane Mk.IIc disponoval vnitřní zásobou paliva o objemu 97 imperiálních galonů (zhruba 441 litrů), což při ekonomické cestovní rychlosti umožňovalo vytrvalost pouze okolo 1,5 až 1,8 hodiny. To na přelet Lamanšského průlivu, hodinovou hlídku nad vnitrozemím Francie a bezpečný návrat do Anglie s rezervou na špatné počasí nestačilo. Technici proto pod křídla na univerzální závěsníky namontovali dvě pevné přídavné palivové nádrže, každou o objemu 44 až 45 imperiálních galonů (cca 200 až 205 litrů). Celková kapacita paliva stoupla na přibližně 187 galonů (kolem 850 litrů) a vytrvalost ve vzduchu se prodloužila na 3 hodiny a 15 minut až 3,5 hodiny. Podobný princip improvizovaného podvěšování křídelních nádrží pro netradiční úkoly se u stíhaček RAF osvědčil i později, jak připomíná známý případ přepravy piva v
nádržích Spitfirů během operace Modifikace XXX.
Tento dolet byl vykoupen aerodynamickým odporem. U raných nočních úprav šlo o pevné nádrže, které pilot nemohl v boji jednoduše odhodit. Navíc byl celý stroj natřen hrubým matně černým nátěrem
Special Night (specifikace RDM2a), který měl pohlcovat světlo nepřátelských světlometů. Tato drsná barva spolu s nádržemi zvýšila parazitní odpor natolik, že maximální rychlost Hurricanu poklesla zhruba o 25 až 35 km/h. V nočních výškách mezi jedním a třemi kilometry se však nebojovalo v divokých manévrových soubojích. Rozhodovala palebná síla a vytrvalost.
Výzbroj verze Mk.IIc tvořily čtyři kanony Hispano-Suiza Mk.II ráže 20 mm zabudované v křídlech. Pro noční boj šlo o naprosto klíčový faktor. Starší verze se dvanácti kulomety puškové ráže .303 (7,7 mm) proti těžkým německým bombardérům Dornier Do 217, Junkers Ju 88 či Heinkel He 111 selhávaly – pancéřování pilotních prostorů a samosvorné nádrže dokázaly drobným střelám dlouho odolávat. Dvacetimilimetrový tříštivotrhavý a zápalný granát naproti tomu trhal duralový potah a lámal nosníky. Zásoba munice činila 90 nábojů na hlaveň (celkem 360 kusů). Při teoretické kadenci okolo 600 ran za minutu to znamenalo pouhých devět sekund souvislé střelby. Pilot si mohl dovolit pouze krátké, precizně mířené dávky v trvání jedné až dvou sekund.
Panther měl zvrátit bitvu u Kurska. Místo sovětských tanků ho vyřadily vlastní převody Mrtvé počítání a měsíční perioda: Jak najít letiště v naprosté tmě
Létání v jednomístné stíhačce v noci nad cizím nepřátelským územím bez radionavigačních majáků kladlo extrémní nároky na navigační rutinu. Piloti se museli spoléhat výhradně na metodu mrtvého počítání (
dead reckoning) – pečlivý přepočet kompasového kurzu, rychlosti vůči vzduchu, stopek a odhadu snosu větrem. Jakákoliv chyba ve výpočtu znamenala minutí cíle, spotřebování drahocenného paliva a pád do vln kanálu La Manche.
Mise typu Intruder se proto plánovaly výhradně v období tzv. měsíční periody (
Intruder Moon), zhruba čtyři až pět dní před úplňkem a po něm. Měsíční svit byl jediným zdrojem světla, který vykresloval kontrastní linie terénu: stříbřitě se lesknoucí hladiny řek (zejména Seiny a Sommy), pobřežní útesy, jezera a hlavní železniční tratě.
Průběh mise měl přesně stanovený operační profil. Kuttelwascher startoval z Tangmere za soumraku nebo v pozdních nočních hodinách. Ihned po opuštění anglického pobřeží sklesal těsně nad mořskou hladinu – letěl ve výšce 15 až 30 metrů (50 až 100 stop). V této minimální výšce dokázal podletět paprsky německých pobřežních radarů včasné výstrahy Freya a stanic Würzburg. Letoun přelétal nepřátelské pobřeží v neobydlených úsecích, aby se vyhnul protiletecké palbě a hláskám. Teprve po průniku nad pevninu vystoupal do operační hladiny mezi 800 až 1 500 metry a zamířil k vybranému letišti.
Před každým letem musel pilot strávit nejméně 45 až 60 minut v temné místnosti s červeně tónovanými brýlemi. Tím došlo k syntéze očního barviva rhodopsinu a adaptaci zraku na noční vidění. V kokpitu byly veškeré přístroje ztlumeny na minimum pomocí ultrafialového luminiscenčního osvětlení, aby pilot neztratil schopnost rozeznat temné siluety na pozadí oblohy či země.
Čtyři minuty nad Saint-André: Anatomie nočního přepadení z bezprostřední blízkosti
Když Kuttelwascher dorazil nad cílovou oblast, vypnul rádiové spojení a zařadil motor Rolls-Royce Merlin XX na nejnižší hospodárný režim, aby utlumil zvuk a eliminoval plameny z výfuků. Vyčkával v okruhu nepřátelské základny ve výšce zhruba 1 000 metrů a sledoval dění pod sebou.
Německé posádky vracející se z náletů na britská města dodržovaly po celou cestu přísné zatemnění a rádiový klid. Jakmile se však bombardér přiblížil k domovské základně, jeho zranitelnost dramaticky vzrostla. Letci byli vyčerpaní po několikahodinovém letu, soustředili se na přistávací manévr a často měli minimální zásobu paliva. Pilot bombardéru blikl signální lampou Aldis domluvený kód, pozemní řízení letiště rozsvítilo orientační světelný maják a na runwayi se na krátkou chvíli rozsvítila řada přistávacích světel (
Schleppbahn).
V té chvíli bombardér vysunul podvozek, sklopil vztlakové klapky a zpomalil na zhruba 180 až 200 km/h. Na přiblížení navíc rozsvítil své silné palubní přistávací světlomety. Pro nočního vetřelce v temnotě nad letištěm to byl signál k úderu.
Kuttelwascher útočil ze zadní polosféry a mírně zespodu. Využíval toho, že silueta nepřátelského stroje byla dobře čitelná proti měsícem ozářeným mrakům, zatímco jeho černý Hurricane splýval s temnou zemí. Klíčem k úspěchu bylo přiblížit se na extrémně krátkou vzdálenost. Kuttelwascher nezahajoval palbu z dálky 300 či 400 metrů, jak bývalo běžné ve dne. Přitáhl svůj stroj na pouhých 100 až 150 metrů za cíl. V této vzdálenosti nebylo možné minout a účinek čtyř kanonů Hispano byl zdrcující.
Nejslavnější ukázka této precizní taktiky se odehrála v noci ze 4. na 5. května 1942 nad francouzskou základnou Saint-André-de-l'Eure. Kuttelwascher dorazil nad letiště právě ve chvíli, kdy se do přistávacího okruhu řadily německé dvoumotorové bombardéry Heinkel He 111. Během pouhých čtyř minut zaútočil na tři stroje za sebou: První Heinkel zasáhl přímo ve chvíli, kdy měl vysunutý podvozek – letoun se v plamenech zřítil severně od dráhy. Než pozemní personál stačil světla zhasnout, Kuttelwascher dostihl druhý bombardér, kterému krátkou dávkou zapálil pravý motor a křídelní nádrž. Třetí stroj se pokusil uniknout do tmy, ale československý pilot sledoval jeho záblesky výfuků a po dotažení z bezprostřední blízkosti jej poslal k zemi. Celá akce trvala méně než pět minut a spotřebovala jen zlomek munice.
Německý dvoumotorový bombardér Heinkel He 111 tvořil páteř nočních náletů na Británii. Právě tři tyto stroje sestřelil Kuttelwascher během čtyř minut u Saint-André-de-l'Eure.
Okamžitě po útoku musel pilot prudce potlačit a stočit stroj pryč. Hrozilo nejen nebezpečí srážky s troskami explodujícího cíle, ale především prudká reakce německé letištní protiletadlové obrany. Základny byly chráněny bateriemi rychlopalných čtyřčat 2 cm Flakvierling 38 a 3,7 cm Flak, které začaly prostorek letiště okamžitě zasypávat clonou trasírek. Jedinou záchranou byl střemhlavý únik nízko nad terén a návrat v přízemní výšce zpět k moři.
Skutečná válečná bilance: 18 potvrzených sestřelů v RAF bez nadsázky
V populárních textech a novinových článcích (včetně nedávných připomínek 110. výročí narození letce v českých médiích) se často objevuje paušální údaj o „dvaceti sestřelených německých letadlech“. Z pohledu přísné vojenské historiografie a dochovaných bojových hlášení RAF (operační deníky No. 1 Squadron v britském Národním archivu, fond AIR 27) je však potřeba čísla zasadit do přesného rámce.
Karel Kuttelwascher dosáhl ve službách britského Královského letectva celkem
18 potvrzených sestřelů, k nimž oficiální statistika připočítává 5 pravděpodobných sestřelů a 5 poškozených nepřátelských strojů. Z těchto 18 potvrzených vítězství dosáhl tří ve dne během roku 1941 a počátku roku 1942 (včetně sestřelu stíhačky Messerschmitt Bf 109 během německého úniku bitevních lodí kanálem La Manche při operaci Cerberus v únoru 1942).
Zbývajících
15 potvrzených vítězství vybojoval právě během nočních operací Intruder v období od dubna do července 1942 v kokpitu Hurricanu BE581: 1. dubna 1942 Junkers Ju 88 u Melunu (první noční úspěch perutě), 16./17. dubna Dornier Do 217 u Saint-André, 26./27. dubna Dornier Do 217 u Rouenu, 30. dubna / 1. května Dornier Do 217 u Saint-André, 4./5. května 3x Heinkel He 111 u Saint-André (během jediné mise), 2./3. června 2x Dornier Do 217 u Dunkerque a Saint-André, 3./4. června Heinkel He 111 u Saint-André, 21./22. června Junkers Ju 88 u Le Havre, 1./2. července 2x Dornier Do 217 u Dinardu a 2./3. července 2x Dornier Do 217 / Ju 88 v oblasti Chartres.
Často tradované číslo 20 vzniklo připočtením dvou nepotvrzených nároků z francouzského tažení v květnu a červnu 1940 u francouzské jednotky GC III/3, kde kvůli válečnému chaosu a ztrátě letištních deníků nebyla řada bojů administrativně uzavřena.
Za své mimořádné výkony byl Kuttelwascher dvakrát vyznamenán britským Záslužným leteckým křížem (DFC with Bar) a stal se nejúspěšnějším nočním stíhačem celého RAF létajícím na jednomotorovém typu. Jeho odkaz je v britském letectvu dodnes živý; památku československého letce připomíná přímo pamětní letka
Battle of Britain Memorial Flight (BBMF), jejíž poslední vyrobený Hurricane Mk.IIc (sériové číslo PZ865) dlouhá léta létal v kamufláži a s označením JX-E na počest Kuttelwascherova letounu Night Reaper.
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moderních radarů AESA, noční mise roku 1942 zůstávají ukázkou ryzího pilotního mistrovství, chladnokrevnosti a technické odvahy letce, který se v naprosté tmě spoléhal jen na vlastní zrak a čtyři přesné hlavně svého Hurricanu. Zdroje fotografií Hawker Hurricane Mk.IIc v kamufláži JX-E: Ronnie Macdonald from Chelmsford, England, UK / Wikimedia / CC BY 2.0 Hawker Hurricane Mk.IIc v muzeu Udvar-Hazy: BrayLockBoy / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Německý bombardér Heinkel He 111 za války: FOTO:Fortepan — ID 116526 : Adományozó/Donor: Szabó Barbara. / Wikimedia / CC BY-SA 3.0