Kočka vám olizuje obličej? Vysvětlení je devět a ani jedno nemá vědecký důkaz, dvě znamenají veterináře

Kočka vám olizuje obličej? Vysvětlení je devět a ani jedno nemá vědecký důkaz, dvě znamenají veterinářePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kočka vám olizuje obličej? Vysvětlení je devět a ani jedno nemá vědecký důkaz, dvě znamenají veterinářeZdroj: Foto: 0x010C - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 30.09.2026 11:35
Skoro každá rodina si u smažení řízků předává vlastní vychytávku. Ta, po které maso nevyschne, ale trvá jen...
Dětský šampon, jedlá soda nebo vosk na auta, přesně tyhle věci má podle webu TheSpruce zachránit brýle,...
Vratič obecný míjíte u silnic, na mezích i na hřbitovech a nejspíš jste mu nikdy nevěnovali pohled. Přitom...
Jedna kapsle v sobě má prášek, aviváž i odstraňovač skvrn a odpadá odměřování. Pohodlí ale něco stojí:...
Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
- Brambory lze během několika sekund zbavit slupek i bez škrabky. Rozhoduje 1 snadný krok provedený ještě před vařením
- Vybledlé černé tričko nemusíte vyhazovat: dva šálky silné kávy v pračce a program máchání ho zase ztmaví
- Řízky jako od babičky: maso potřete olejem ještě před trojobalem a zůstanou šťavnaté i po několika hodinách
- Čerstvý česnek může být po ruce během celého roku. Bohatou zásobu lze jednoduše vypěstovat také doma