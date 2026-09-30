Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírka

Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírkaZdroj: Znesnáze21
Článek byl publikován 30.09.2026 12:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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