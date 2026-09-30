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Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírka

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Třiadvacetiletá Viktorka od narození bojuje se zdravotními komplikacemi. Kvůli vážným problémům už přišla o levou nohu a nyní jí hrozí amputace i té druhé. Její rodina proto založila sbírku, jejímž prostřednictvím chce získat peníze na další léčbu a konzultace se specialisty v zahraničí.
Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírka

Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírka

Zdroj: Znesnáze21
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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