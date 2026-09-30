Ani cibule, ani kmín. Do guláše patří 1 surovina, kterou babičky přidávaly až úplně na konec

Dáte do hrnce kvalitní hovězí, hromadu cibule, sladkou papriku i kmín, dusíte to celé odpoledne, a ono to pořád není ono. Někdy je výsledek placatý, jindy dokonce lehce nahořklý. Chyba přitom nemusí vězet ve výběru surovin. Mnohem častěji rozhoduje okamžik, kdy je do hrnce hodíte. A jedna nenápadná bylinka je na správné načasování citlivější než cokoli jiného.
Koření nemá v hrnci stejné hodiny
Když člověk spěchá, sype do guláše všechno koření naráz hned na začátku a nechá to hodiny bublat. Jenže každá přísada si žádá něco jiného. Paprika snese jen krátké zahřátí, kmín naopak potřebuje dlouhé dušení, aby se rozehřál a otevřel. A pak existuje koření, které dlouhý var rovnou zabije. Právě u něj se to na výsledku pozná nejvíc.
Majoránka snese v hrnci jen pár minut
Řeč je o majoránce. Právě ona dává českému guláši tu vůni, podle které ho okamžitě poznáte. Její aroma je ale schované v drobných sušených lístcích v podobě prchavých silic, a ty se dlouhým varem vytratí. Jakmile majoránku nasypete do hrnce hned zkraje, po pár hodinách dušení z ní nezůstane skoro žádná vůně a do omáčky se navíc vloudí nahořklá pachuť.
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Zkušené hospodyně ji proto házely do hrnce až v posledních minutách, těsně před tím, než guláš sundaly z plotny. „Hořkost je jedním z nejčastějších problémů při přípravě guláše,” uvedl pro Kupi.cz kuchař Emil Šimek s dlouholetou praxí. Podle něj za ni kromě připáleného základu může právě dlouhé vaření koření, majoránku nevyjímaje.
Než ji vhodíte, promněte ji v dlaních
Staré kuchařky měly ještě jeden fígl, na který se dnes zapomíná. Majoránku před vhozením chvilku promnuly mezi prsty a dlaněmi. Zahřáté lístky pustí víc silic, takže bylinka provoní guláš daleko silněji, než kdyby spadla do hrnce rovnou ze sáčku. Chuť je pak jemně nasládlá a bylinná, krásně padne k paprice i k dušenému masu.
Promnutí sušené majoránky mezi prsty uvolní víc silic a guláš provoní silněji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Cibule a kmín patří jinam
Neznamená to, že cibule s kmínem jsou ve špatném čase. Obě suroviny do guláše samozřejmě patří, jen svou práci odvádějí od začátku. Kmín se přidává na start, kde se během dlouhého dušení pomalu rozvíjí a tlumí těžkost hovězího. Odjakživa se mu přisuzuje i to, že po vydatném obědě uleví žaludku. Bez cibule se guláš neobejde vůbec. Během dušení se rozvaří, obarví omáčku dohněda a sama ji zahustí, takže žádnou mouku nepotřebujete. Právě proto jí do hrnce nakrájejte pořádnou porci, klidně srovnatelnou s množstvím masa.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům Připálená cibule a paprika hořkost dodělají
Majoránka není jediná past na hořkost. Stejně spolehlivě guláš zkazí spálená cibule nebo paprika, která se na tuku opéká příliš dlouho. Cibuli proto na mírném plameni nechte jen zesklovatět a papriku hned po vhození do základu doslova jen prohřejte, než ji zalijete tekutinou. Pohlídejte si spálení cibule i papriky, majoránku přidejte až nakonec, a z hrnce vytáhnete guláš, jaký znáte z domova.
V Maďarsku majoránku do guláše nedávají
Málokdo si uvědomuje, že guláš k nám doputoval z Maďarska. V tamní původní verzi byste ale majoránku nenašli. Je to čistě česká vychytávka, díky které naše kuchyně dala pokrmu vlastní tvář. Maďarská předloha stojí hlavně na paprice, kdežto český guláš prozradí právě ta bylinná vůně v závěru. Když majoránku vynecháte, uvaříte pořád slušné jídlo, jen mu bude chybět ten podpis, který si každý vybaví pod pojmem guláš po babičce.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/29115-priprava-gulase, https://dvakoreni.cz/blogs/zajima-vas/jake-koreni-patri-do-poradneho-gulase, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-nesmi-chybet-v-gulasi-rady-a-tipy-pro-zacatecniky/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/tajemstvi-dokonaleho-gulase-tkvi-v-pouziti-horcice/, https://www.nejrecept.cz/tip/tajna-ingredience-nasich-babicek-do-gulase-pridavaly-ji-vzdy-a-maso-bylo-dokonale-mek-r11168