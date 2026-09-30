Poslední velká mezera na D48 mizí. U Nového Jičína začala stavba za 870 milionů

Reklama
Poslední velká mezera na D48 mizí. U Nového Jičína začala stavba za 870 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dálnici D48 mezi Bělotínem a polskou hranicí čeká další zásadní posun.
MKÚ Bělotín - Rybí, FOTO: ŘSD/ se svolením
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 30.09.2026 11:34
Reklama
Šťastný se pustil do Grolicha kvůli třem židlím. U koaličního ANO se mu počítadlo funkcí pokazilo
Boris Šťastný objevil ve Sněmovně jeden z velkých nešvarů české politiky.
Babiš: Já jsem nešel do politiky, abych si vydělal padesát tisíc korun nebo nějaké nesmysly. Jistě, v jeho sférách se počítá po miliardách
Andrej Babiš dostal ve Sněmovně prostor k obhajobě vlády a pojal jej způsobem, při…
Schillerová: My neztrácíme čas kšefty s odsouzenými zločinci ani nepereme peníze přes zločinecké kampeličky. Babišovo stíhání zůstalo mimo řeč
Alena Schillerová pojala debatu o důvěře ve vládu opravdu velkoryse.
Kupka: Česká republika není Agrofert. Tahle země není a nebude Babišistán
Martin Kupka při hlasování o nedůvěře vládě vytáhl proti kabinetu Andreje Babiše tři hlavní…
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
Motorola byla značka levných telefonů, dnes poráží Samsung i Apple. A příští model přidá unikátní funkci
Mobify.cz
dnes, 12:40
4 min
I nacisté se museli opít. Před 85 lety spáchali v Kyjevě největší válečný masakr
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:37
Tmavá kefírovka s čokoládovou polevou: Vláčný moučník z plechu, který neztrácí šťávu ani druhý den
Cooky.cz
dnes, 12:35
4 min
Stát od čtvrtka znovu zastropuje ceny pohonných hmot
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:31
Z pár tvárnic postavíte udírnu za jediné odpoledne. Jeden materiál ze zahrady nahradí drahé vybavení a ušetří tisíce
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:30
2 min
Reklama
ČSSZ varuje seniory: Naším jménem na vás ušili boudu a snaží se vás obrat o peníze
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
5 min
Pět jezdců v nominaci, tři na startu a pak ještě pokuty za dresy. Eritrejské MS se rozpadlo dřív, než začalo
Vše o sportu
dnes, 12:30
2 min
Německo schválilo reformu sociální péče. Bezdětní si připlatí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:26
Brambory lze během několika sekund zbavit slupek i bez škrabky. Rozhoduje 1 snadný krok provedený ještě před vařením
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:25
1 min
Zámek Milotice je dějištěm Poslední aristokratky. Výletníci se tu běžně procházejí v barokních kostýmech
Výletárium
dnes, 12:17
3 min
Reklama
Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluziště
Jihlavská Drbna
dnes, 12:16
1 min
Víte, kolik zaplatíte za elektřinu, když máte doma 1 mrazák navíc? Spočítali jsme to na korunu
FVE.info
dnes, 12:14
4 min
Soud na Slovensku vyměřil trest 25 let vězení za loňský tragický útok na škole
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:13
Nechal je rozsvítit přistávací světla a pak pálil ze tmy. Jak český pilot drtil německé bombardéry bez radaru
Zbrojopis
dnes, 12:11
11 min
Nechtěné předplatné zdražuje účet za mobil. Samotná blokace nemusí stačit
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:11
6 min
Reklama
Plán běžkařské arény na Rejvízu narazil na odpor, místní sepsali petici
Hanácká Drbna
dnes, 12:09
4 min
Česká reprezentace získala posilu z Glasgow Rangers. Naderi se narodil v Německu, ale o volbě dresu prý neváhal
SportyŽivě
dnes, 12:07
4 min
Polabí vítá novou hereckou posilu. Dějem zatřese oblíbená česká herečka
Kinobox.cz
dnes, 12:06
2 min
Fotbalovou jednadvacítku čeká s Bulhary klíčový zápas v kvalifikaci o ME
Hradecká Drbna
dnes, 12:05
1 min
Hložek patří k nejlepším hráčům, které jsem kdy vedl, říká kouč české reprezentace. Šulce po vyloučení brání
SportyŽivě
dnes, 12:04
4 min
Reklama
Otočil se zády a nevystřelil. Tady začal jeden z nejdůležitějších útěků za svobodou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:04
Dopravu v Liberci ve směru na Jizerské hory omezí po dvou týdnech další závod
Liberecká Drbna
dnes, 12:02
1 min
Košťata nechte Harrymu Potterovi. V novém sportu létají za góly piloti s drony
Plzeňská Drbna
dnes, 12:02
3 min
Lukačovičova firma Seznam Zprávy zvedla tržby téměř na 200 milionů
Borovan.cz
dnes, 12:00
1 min
Policie a ministerstvo obrany používají software s vazbami na Rusko
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:00
Reklama
Ve čtvrtek ve 14:30 ztuhne celé Česko: Nova Cinema nasadí legendární katastrofický velkofilm
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:00
3 min
Viktorce ze Znojemska hrozí amputace druhé nohy. Pomoci má veřejná sbírka
Brněnská Drbna
dnes, 12:00
2 min
Nebe a dudy: Dětští herci si v lomu popálili chodidla. Jako bolestné dostali rekvizity z filmu
V Telce
dnes, 11:57
3 min
Hvězda Ulice odhodila zábrany a ukázala odvážné fotky. Alžběta Malá přiznala, proč nejraději tráví čas o samotě
VIPživot.cz
dnes, 11:55
3 min
Vláda schválila pro obranu 190,9 mld. Kč, proti srpnovému návrhu o 100 mil. méně
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:55
Reklama
Zvedli jste hovor z předvolby +44? Prvních pár stovek na účet dorazí, pak přijde ztráta přes 140 000 korun
Centrum Extra: Mobil
dnes, 11:52
4 min
Baterie, kterou nezapálíte: Švýcarsko hloubí obří jámu pro úložiště o výkonu 1,2 GW a kapacitě 2,1 GWh
Centrum Extra: Mobil
dnes, 11:52
4 min
Skupinové chaty vám za rok sežerou i gigabajty: vypnout fotky v galerii nestačí, ten správný přepínač je jinde
Centrum Extra: Mobil
dnes, 11:51
4 min
Tajná číslice na cenovce je mýtus: u rozbalené elektroniky rozhoduje věta na dokladu a lhůta zkrácená na rok
Centrum Extra: Mobil
dnes, 11:49
3 min
Bezdrátové Android Auto si doma postavíte za 700 Kč. Hotový adaptér od Motoroly vyjde až na 1 664 Kč
Centrum Extra: Mobil
dnes, 11:47
3 min
Reklama
Sekáč odhalil drsné zákulisí KHL, které fanoušci neznají. Po letech v Rusku a NHL vysvětlil, proč se vrátil na Spartu
SportyŽivě
dnes, 11:47
3 min
Kde se natáčelo Nebe a dudy: Prvorepublikový hotel je dnes střežen kamerami, Fáberovu chaloupku byste u nás nenašli
Výletárium
dnes, 11:46
2 min
Stačí jedna lžička a půda ve vyvýšeném záhonu bude připravená na pozdní saláty
Planeta zahrady
dnes, 11:45
3 min
Zaseknutou aplikaci ukončíte jedním klikem: Windows 11 má tu volbu skrytou a ve výchozím stavu vypnutou
Centrum Extra: Mobil
dnes, 11:45
3 min
7 aplikací, které bych si v telefonu nechala, i kdybych polovinu ostatních smazala
Poudree.cz
dnes, 11:45
4 min
Reklama
Reklama
Co se děje se Serenou a Venus, je strašně smutné. Šafářová nechápe americké legendy
Hložkovi slavný hit nezaplatil ani auto, Vágner shrábl balík: Kolik vydělávali čeští zpěváci v 80. letech
Macinka s Okamurou tlačí korunu do ústavy. Mají jasný cíl, klíčový muž ANO reagoval
Největší chyby při smažení řízků: Kvůli této jediné věci bývají suché a tvrdé. Přitom ji dělá skoro každý
Dcera Michala Suchánka o porodu a mateřství: Ze dne na den musela zestárnout, při pohledu do zrcadla pociťuje nejistotu
Reklama
Reklama