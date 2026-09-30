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Poslední velká mezera na D48 mizí. U Nového Jičína začala stavba za 870 milionů

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Dálnici D48 mezi Bělotínem a polskou hranicí čeká další zásadní posun.
MKÚ Bělotín - Rybí, FOTO: ŘSD/ se svolením

MKÚ Bělotín - Rybí, FOTO: ŘSD/ se svolením

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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