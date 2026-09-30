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Roste v příkopech u cest a komáři ji nesnášejí: ze tří lžic vratiče a dvou šálků vody uvaříte repelent

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Vratič obecný míjíte u silnic, na mezích i na hřbitovech a nejspíš jste mu nikdy nevěnovali pohled. Přitom prášek z jeho květů kdysi hubil blechy, štěnice i vši a včelaři jeho kouřem odhánějí včely od úlů. Jedna vlastnost té rostliny ale velí opatrnosti.
Roste v příkopech u cest a komáři ji nesnášejí: ze tří lžic vratiče a dvou šálků vody uvaříte repelent

Roste v příkopech u cest a komáři ji nesnášejí: ze tří lžic vratiče a dvou šálků vody uvaříte repelent

Zdroj: Foto: Matt Lavin from Bozeman, Montana, USA - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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