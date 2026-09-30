Baterie, kterou nezapálíte: Švýcarsko hloubí obří jámu pro úložiště o výkonu 1,2 GW a kapacitě 2,1 GWh

Výkop v Laufenburgu má rozměry 190 × 80 metrů a odveze se z něj zhruba půl milionu krychlových metrů materiálu. Geologie pod městem se mění natolik, že stavbaři sáhli po metodě top-down: postupuje se shora dolů a stropy jednotlivých pater se betonují dřív, než pod nimi vůbec vznikne podlaha. V jámě nakonec nebude stát jen baterie. Počítá se s datovým centrem pro umělou inteligenci a s rozvodem odpadního tepla do městského vytápění, takže vzniká celý technologický komplex, jehož je úložiště jen jednou částí.
Uzel, kde se v roce 1958 poprvé propojily sítě západní Evropy
Adresa není náhodná. V Laufenburgu leží takzvaná Hvězda, Stern von Laufenburg, místo, kde se v roce 1958 poprvé synchronizovaly elektrické sítě západoevropských států. Dodnes sem sbíhá 41 přeshraničních vedení a provozovatel Swissgrid ho popisuje jako klíčový bod stability kontinentální soustavy.
Pro investora to znamená obrovskou úsporu. FlexBase Technology Center se napojí rovnou na páteřní síť a odpadá stavba desítek kilometrů nového vedení, což bývá u velkých úložišť položka, která projekt zabije dřív, než se začne kopat. V lednu 2026 Swissgrid schválila první fázi připojení o výkonu 800 megawattů.
Proč vodný elektrolyt nechytne a co v areálu selhat přesto může
Lithium-iontová úložiště mají požární riziko, se kterým se počítá v normách jako NFPA 855 nebo UL 9540A. Americká EPA po požáru v kalifornském Moss Landing řešila dosud největší sanaci lithiového bateriového úložiště ve své historii. Organické elektrolyty v lithiových článcích jednoduše hoří.
Redoxní průtočná baterie pracuje s vodným roztokem, kde podle FlexBase tvoří voda asi 75 procent objemu. Energie je uložená v rozpuštěných chemických látkách a kapalina proudí přes elektrochemické články. Výkon určuje velikost článků, kapacitu objem nádrží, a obě veličiny se dají škálovat nezávisle na sobě. Americké ministerstvo energetiky řadí průtočné baterie mezi technologie s přirozeně nižším požárním profilem právě kvůli vodné chemii.
Marketingové „nulové riziko“ ale platí jen na samotné úložné médium. Kabeláž, čerpadla a řídicí systémy svoje poruchy mít budou, protože je mají všude. Rozdíl je v tom, že u lithiových parků může selhání jednoho článku spustit řetězovou reakci v celém bloku, zatímco u vodného elektrolytu chybí palivo, které by ji uneslo.
Rekord platí v jedné kategorii, v Kalifornii stojí úložiště s 3 287 MWh
S výkonem přes 1,2 GW a kapacitou přes 2,1 GWh by Laufenburg drtivě překonal dosud největší dokončenou redox-flow instalaci, čínský projekt Rongke se 175 megawatty a 700 MWh. V segmentu průtočných baterií jde o skok, pro který zatím neexistuje srovnání.
Napříč všemi typy baterií ale titul největšího úložiště nepatří Švýcarsku. Americké Edwards & Sanborn od firmy Mortenson má kapacitu 3 287 MWh. Čínský Envision připojil lokalitu se čtyřmi gigawatthodinami a celý cluster o kapacitě 12,8 GWh. A v Evropě staví LEAG s Fluence v německém Jänschwalde lithium-iontový projekt s kapacitou 4 GWh a gigawattem výkonu.
Pro čtenáře je podstatnější jiný přepočet. Při plném výkonu 1,2 GW vydrží 2,1 GWh zhruba hodinu a tři čtvrtě, takže o sezónní zásobárně energie se tu nedá mluvit ani náhodou. Jde o nástroj pro minutové a hodinové vyrovnávání výkyvů v síti. Uložené množství energie přitom odpovídá dennímu odběru asi 210 tisíc domácností, tedy zhruba deseti kilowatthodinám na domácnost.
Miliardy franků bez státní koruny, jenže dodavatel zůstává utajený
Projekt stojí na soukromých fondech a kapitálu bez účasti státu, přičemž podle Swissinfo a RTS se investice pohybuje v řádu jednotek miliard švýcarských franků. Ekonomika má stát na čtyřech příjmech naráz: službách pro stabilitu sítě, obchodování s elektřinou, záložním napájení pro datové centrum v areálu a prodeji odpadního tepla.
U stavby za miliardy franků dosud nebyl veřejně oznámen dodavatel bateriové technologie ani přesná chemie elektrolytu. To je na projekt, který se prezentuje jako světový unikát, pozoruhodně málo informací. Část odborníků z ETH Curych navíc pochybuje, že redox-flow chemie dokáže cenově dohnat lithium-iontovou křivku, kterou táhne dolů automobilový průmysl a čínská masová výroba. Marcel Aumer ze Swissinfo mluví o sedmiletém náskoku Japonska, Číny a Koreje v bateriových technologiích obecně.
Posouvá se i termín. Firemní materiály z dubna 2025 počítaly s plným spuštěním v létě 2028, veřejné rámování z dubna 2026 už mluví o roce 2029.
Česko na velkou akumulaci teprve čeká, pravidla mají být do poloviny 2026
Ministerstvo průmyslu a obchodu dopracovává pravidla pro akumulaci, agregaci a sdílení elektřiny s cílem mít je hotová do poloviny roku 2026 a počítá s potřebou flexibility v řádu stovek megawattů po roce 2030. Projekt typu Laufenburg by u nás narážel na chybějící kapitál, vhodný síťový uzel a investora, technologie sama překážkou není.
Na české faktuře za elektřinu se švýcarská baterie nijak neprojeví, protože konečnou cenu určují hlavně regulované položky a smlouva s dodavatelem. Nepřímý efekt v podobě tlumení cenových špiček v propojené evropské soustavě reálný je, nejvíc v krizových situacích, kdy se ceny lámou během hodin.
Švýcarsko si ostatně pojistky nechává i jinde. Federální úřad pro energetiku drží zálohy z vodních elektráren, tepelnou rezervu i nástroje pro řízení poptávky, takže Laufenburg bude posilou v širší sestavě. První gigawatt má do Hvězdy v Laufenburgu poslat v roce 2029.