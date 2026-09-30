Zaseknutou aplikaci ukončíte jedním klikem: Windows 11 má tu volbu skrytou a ve výchozím stavu vypnutou

Ta zkratka se jmenuje Ukončit úlohu a od roku 2023 se schovává v kontextové nabídce hlavního panelu. Kliknete pravým tlačítkem na ikonu běžící aplikace, zvolíte jedinou položku a je hotovo. Žádné otevírání Správce úloh, žádné projíždění seznamu procesů. Háček je v tom, že Microsoft přepínač uklidil mezi pokročilá nastavení a ve výchozím stavu ho drží vypnutý, takže většina uživatelů o jeho existenci neví.
Dvě různé cesty v Nastavení podle toho, jakou verzi máte
Kde přesně přepínač hledat, závisí na verzi systému, protože Microsoft vývojářské volby během vývoje přesunul jinam. Na Windows 11 25H2 a novějších otevřete Nastavení, dál Systém, položku Upřesnit, pak Hlavní panel a nakonec Ukončit úlohu.
Máte-li 23H2 nebo 24H2, vede cesta přes Nastavení, Systém a sekci pro vývojáře, kde se volba jmenuje Konec úkolu. Jde o tentýž přepínač, jen na jiné adrese, takže návod psaný pro jinou verzi systému vás nasměruje do prázdna.
Starší návody na internetu často začínají radou zapnout nejdřív celý Vývojářský režim. Tahle závislost padla v srpnu 2023 a přepínač od té doby funguje samostatně. Jakmile ho přehodíte na Zapnuto, kontextová nabídka hlavního panelu se změní okamžitě, restart systému není potřeba.
Co se stane s neuloženou prací, když na Ukončit úlohu kliknete
Křížek v rohu okna posílá aplikaci zprávu WM_CLOSE, tedy zdvořilou žádost o zavření. Program na ni může reagovat po svém: nabídne uložení rozepsaného dokumentu, schová se do systémové lišty nebo si ještě dokončí probíhající synchronizaci.
Položka na hlavním panelu pracuje úplně jinak. Jde o násilné ukončení procesu, kdy se vlákna zastaví okamžitě, úklidový kód aplikace neproběhne a připojené knihovny se nestihnou korektně odpojit. Praktický dopad je jednoduchý, všechno neuložené je pryč. Že Microsoft takovou věc nenabízí každému hned po instalaci, dává smysl, protože jedno kliknutí navíc odděluje běžného uživatele od nevratné ztráty dat.
Riziko navíc v novějších sestaveních trochu vzrostlo. V 24H2 Microsoft zrušil mezidialog „Neodpovídám“, který dřív mezi kliknutím a ukončením procesu stál a fungoval jako poslední brzda proti nepozornosti.
Winhance zapisuje do registru přesně totéž co samotné Nastavení
Po internetu kolují návody, které k aktivaci doporučují open source nástroj Winhance od Marca du Plessise. Aplikace opravdu umí hodnotu přehodit, zapisuje do registru položku TaskbarEndTask na stejné místo, kam sahá systémové nastavení. Výsledek je tedy identický jako po zaškrtnutí přepínače v Nastavení.
Winhance má smysl pro lidi, kteří chtějí Windows 11 upravovat ve velkém, odinstalovat předinstalované aplikace, ladit výkon, měnit vzhled Průzkumníka nebo si zautomatizovat instalaci. Pro jedno zaškrtnutí ale potřebujete stáhnout software, který vyžaduje administrátorská oprávnění, je stále ve vývoji a jeho autor sám upozorňuje, že nejde o produkt Microsoftu. To je na jeden přepínač zbytečná režie.
Databázové aplikace a e-mailové klienty takhle nezavírejte
Postup platí pro aktuálně podporované verze systému, tedy 23H2, 24H2 a 25H2. U starších sestavení dostupnost nikdo nezaručí. Pokud přepínač v Nastavení nevidíte, zkontrolujte si v Nastavení pod položkou Informace, jakou verzi Windows vlastně máte, a doinstalujte nejnovější aktualizace.
Druhé upozornění se týká používání. Násilné ukončení je záchranná brzda pro situaci, kdy aplikace přestala reagovat, ne způsob, jak běžně zavírat programy. U databázových aplikací, e-mailových klientů a čehokoliv dalšího, co průběžně zapisuje data na disk, riskujete při opakovaném vynuceném ukončení poškozené soubory nebo nekonzistentní stav databáze.
Správce úloh proto ze hry nemizí. Kromě ukončení procesu ukazuje i vytížení procesoru a paměti, takže se z něj dá vyčíst, proč se aplikace zasekla a jestli se to bude opakovat.