Skupinové chaty vám za rok sežerou i gigabajty: vypnout fotky v galerii nestačí, ten správný přepínač je jinde

Rozdíl je jednoduchý a stojí za většinou zbytečně zaplněných telefonů. Jedno nastavení řídí, jestli přijaté fotky a videa uvidíte v galerii, druhé to, jestli se vůbec stáhnou do telefonu. Server Tom's Guide upozorňuje, že na iPhonu roste velikost dat WhatsAppu i poté, co vypnete volbu „Uložit do fotek“. Soubory jsou pořád v telefonu, jen se vám nepletou mezi vlastní snímky.
Proč „Uložit do fotek“ velikost aplikace nezmenší
První položka se na Androidu jmenuje „Viditelnost médií“, na iPhonu „Uložit do fotek“ a najdete ji v sekci Chaty. Řeší výhradně to, co se objeví v systémové galerii nebo v aplikaci Fotky. Vypnutá viditelnost médií uklidí album, stahování ale běží dál a soubory se ukládají jako součást dat aplikace.
Druhá položka sedí v sekci „Úložiště a data“ a jmenuje se automatické stahování médií. Zvlášť pro mobilní data, Wi-Fi a roaming si tu určíte, jestli se mají samy stahovat fotky, videa, zvuk a dokumenty. Podle serveru Android Authority je vypnutí téhle volby jediná cesta, jak růst dat skutečně zastavit.
Že dvě nastavení se skoro stejným popiskem dělají dvě různé věci, je chyba v pojmenování, ne v uživatelích. Proč je automatické stahování zapnuté už od instalace, Meta nevysvětluje. Akademická studie Univerzity Bundeswehru v Mnichově, která zkoumala forenzní chování WhatsAppu, uvádí praktické důvody: lokálně uložená média jsou dostupná offline, načítají se rychleji a nemusí se opakovaně stahovat.
Kudy se proklikat na Androidu, iPhonu i v Messengeru
Na Androidu otevřete WhatsApp, klepnete na tři tečky vpravo nahoře a zvolíte Nastavení. V sekci Chaty vypnete „Viditelnost médií“, čímž si uklidíte galerii. Pak se vrátíte a v sekci „Úložiště a data“ odškrtnete všechny typy médií u položek „Při používání mobilních dat“, „Při připojení k Wi-Fi“ a „Při roamingu“. Teprve tím zastavíte stahování.
Na iPhonu je cesta kratší. Nastavení najdete vpravo dole, v Chatech vypnete „Uložit do fotek“ a v „Úložišti a datech“ přepnete fotky, zvuk, videa i dokumenty na „Nikdy“.
Messenger je na tom hůř. Oficiální nápověda Mety k tomuhle nastavení není veřejně dostupná bez přihlášení, takže se dá vycházet jen ze sekundární dokumentace: klepnout na profilovou fotku, otevřít „Fotky a média“ a vypnout „Uložit fotky“. Názvy položek se přitom liší podle verze aplikace a platformy, což u aplikace se stovkami milionů uživatelů není dobrá vizitka.
WhatsApp má ještě jednu funkci, kterou skoro nikdo nepoužívá: viditelnost médií se dá nastavit pro každý chat zvlášť. Otevřete konverzaci, klepnete na její název nahoře a viditelnost změníte jen pro ni. Fotky od rodiny si tak necháte v galerii a pracovní skupina s memy do ní přestane přispívat.
Jedno tlačítko v nastavení, které smaže i historii chatů
Nové nastavení platí od okamžiku, kdy ho zapnete. Se soubory, které se stáhly za poslední rok, nic neudělá. Na Androidu je najdete v cestě Interní úložiště, Android, Media, com.WhatsApp, WhatsApp, Media, kde jsou rozdělené do podsložek WhatsApp Images, WhatsApp Video a WhatsApp Documents. Na Androidu 10 a starším bývala celá složka WhatsApp rovnou v interním úložišti. Na iPhonu skončí uložené fotky v knihovně Fotky a dokumenty v aplikaci Soubory.
Mazat se dá přes souborového správce, třeba Files by Google nebo Moje soubory od Samsungu, případně přímo v galerii. Systémovou volbu „Vymazat úložiště“ u aplikace WhatsApp ale nechte být. Podle oficiální nápovědy Googlu smaže všechna data aplikace, tedy i historii chatů, přihlášení a nastavení. Zmizí vám roky konverzací kvůli pár stům megabajtů fotek.
Kolik místa aplikace zabírá, zjistíte na iPhonu v Nastavení, Obecné, Úložiště iPhonu. Na Androidu vede cesta přes Nastavení, Úložiště, Aplikace.
Viber maže nestažená média po 14 dnech, Telegram má přepínač taky
Stejný mechanismus běží i v dalších chatovacích aplikacích. Telegram má v sekci „Storage & Data“ přepínač „Save to Gallery“, Viber nabízí volbu „Save to gallery“ plus samostatné nastavení automatického stahování přes mobilní data a přes Wi-Fi. U Viberu má ale ruční stahování skutečnou cenu: média, která si nestáhnete, mizí ze serveru po 14 dnech. Fotku z dovolené, kterou vám kamarád poslal před třemi týdny, už nikdo neobnoví.
Počítače jsou na tom podobně. WhatsApp Web i desktopová aplikace mají vlastní nastavení automatického stahování, takže se stejný řetězec stahování, ukládání a případné zálohy do cloudu opakuje i tam.
Po vypnutí automatického stahování se u každé přijaté fotky nebo videa objeví jen náhled a stáhnete si jedním klepnutím to, co opravdu chcete. Komu jde jen o přehlednou galerii a nevadí mu, že data aplikace rostou, tomu stačí vypnout viditelnost médií. Celá úprava zabere v obou aplikacích pár minut a projít je potřeba dvě obrazovky: Chaty a Úložiště a data.