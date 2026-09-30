Česká reprezentace získala posilu z Glasgow Rangers. Naderi se narodil v Německu, ale o volbě dresu prý neváhal

Když Pavel Nedvěd na konci září 2026 oznámil, že se k národnímu týmu připojuje nová tvář z Glasgow Rangers, většina českých fanoušků musela nejdřív googlit. Ryan Naderi, jméno, které nezní česky, nezní německy a nezní ani skotsky. A přesto patří hráči, který do Česka jezdil za babičkou, mluví česky a sám říká, že reprezentovat tuhle zemi chtěl. Jen to trvalo, než se vyřídily papíry.
Z Drážďan přes Rostock do Glasgow
Naderi se narodil v roce 2003 v Drážďanech české matce a bulharskému otci. Fotbalově vyrostl v Sasku, v databázi německého svazu je evidován pouze v regionálním výběru Sachsen U14, nikoli v žádném národním mládežnickém týmu. Klubovou kariéru odstartoval v Hanse Rostock, kde se vypracoval v klíčového útočníka třetí německé ligy.
Zlom přišel 3. února 2026. Glasgow Rangers za něj zaplatili podle Sky Sport kolem 135 milionů korun plus bonusy, šlo o tehdy nejdražší přestup hráče z německé třetí ligy a zároveň rekordní prodej Hansy Rostock. Pro kontext: Rangers nejsou „jen“ skotský klub. V sezoně 2025/26 došli do čtvrtfinále Evropské ligy a v klubovém koeficientu UEFA figurovali na 34. místě v Evropě s hodnotou 59,250 bodu. Naderi se tak přesunul do prostředí, které výrazně převyšuje běžný standard české ligy.
Proč Česko, a ne Německo
Formulace „vybral si Česko místo Německa“ zní dramaticky, ale realita je střízlivější, a pro Česko vlastně lepší. Podle Sky Sport s německým svazem žádný kontakt neproběhl. Bulharsko rovněž nebylo ve hře. Naderi měl teoreticky tři pasy, ale prakticky jednu volbu, kterou chtěl sám.
„Do Česka jsem jezdil za babičkou, mám tam kořeny a mluvím česky,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS. Nedvěd k tomu dodal, že Naderi „byl v našem hledáčku“ a že ho chtěli povolat dřív, jenže chyběly poslední administrativní kroky. FIFA standardně vyžaduje platný pas, doklad o datu nabytí občanství a potvrzení o dosavadních reprezentačních startech. Protože Naderi za žádnou jinou zemi v oficiálním soutěžním zápase nenastoupil, nešlo o klasickou změnu asociace, ale o prvotní registraci způsobilosti. I tak to zabralo týdny.
Profil, který v kádru chybí
Tady je podstata celého příběhu. Česká reprezentace vstoupila do éry po Patriku Schickovi a v zářijové nominaci Santiho Denii pro Ligu národů měla v útoku čtveřici Hložek, Šulc, Sejk, Vašulín. Všichni čtyři jsou kvalitní, ale žádný z nich není klasický hrotový útočník s parametry, které Naderi nabízí:
- Výška 194 cm – v českém útoku nemá srovnání.
- Hra zády k brance – umí podržet míč a být cílovým bodem pro dlouhé přihrávky.
- Soubojová síla – sám se v klubovém rozhovoru pro Rangers TV popsal jako „silový útočník“.
- Technika na svou postavu – není to jen vzdušný soubojář, ale hráč s pohybem bez míče a schopností kombinovat.
Hložek a Šulc jsou variabilnější ofenzivní typy, Sejk s Vašulínem představují spíš domácí či nižší evropský benchmark. Naderi přináší jinou zbraň. Podle nás nejde o okamžitého spasitele českého útoku, je to reprezentační nováček bez jediné minuty v národním dresu. Ale je to profilové doplnění, které trenér Denia dosud neměl k dispozici. A právě takové doplnění může v zápasech proti silnějším soupeřům rozhodovat.
Kdy ho uvidíme v českém dresu
K týmu se Naderi připojil během zářijového srazu, ale proti Anglii 29. září už nenastoupil. Nejbližší reálné okno pro debut vypadá takto:
|Datum
|Zápas
|Místo
|3. října 2026
|Španělsko – Česko
|Oviedo
|6. října 2026
|Anglie – Česko
|Wembley
|12. listopadu 2026
|Česko – Španělsko
|Praha
Důležitý právní detail: dokud neodehraje první oficiální soutěžní zápas za Česko, zůstává prostor pro změnu asociace teoreticky otevřený. Jakmile ale nastoupí v Lize národů, závora spadne. Nic ve veřejných vyjádřeních nenaznačuje, že by o tom Naderi přemýšlel, naopak. Ale pro klid českých fanoušků platí: čím dřív debut, tím líp.
Co si z Rangers přináší
Naderi může českým fanouškům připadat jako neznámé jméno, ale jeden moment si řada z nich vybaví. V předkole Konferenční ligy nastoupil s Rangers proti Jablonci, a právě tam ukázal, co umí proti středoevropské obraně. V Rangers se od únorového příchodu etabloval v kádru, který hraje evropské poháry na úrovni, kam české kluby většinou nedosáhnou.
Naderi není hotová hvězda. Je to třiadvacetiletý útočník, který za poslední rok udělal skok z třetí německé ligy do čtvrtfinále Evropské ligy. Pro českou reprezentaci představuje něco, co v ní dlouho chybělo: metr čtyřiadevadesát s míčem u nohy a odhodláním nosit český dres.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle