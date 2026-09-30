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Česká reprezentace získala posilu z Glasgow Rangers. Naderi se narodil v Německu, ale o volbě dresu prý neváhal

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Třiadvacetiletý útočník Glasgow Rangers Ryan Naderi se připojil k české reprezentaci. Drážďanský rodák s českou matkou dal podle všech dostupných vyjádření jasně najevo, že chce hrát za Česko.
Česká reprezentace získala posilu z Glasgow Rangers. Naderi se narodil v Německu, ale o volbě dresu prý neváhal

Česká reprezentace získala posilu z Glasgow Rangers. Naderi se narodil v Německu, ale o volbě dresu prý neváhal

Zdroj: Rangers Football Club
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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