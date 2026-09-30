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Košťata nechte Harrymu Potterovi. V novém sportu létají za góly piloti s drony

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Je to famfrpál? Není to famfrpál jako z příběhů Harryho Pottera? Je to Drone Soccer, neboli fotbal dronů. A dorazil do Plzně! Obliba tohoto mezinárodně uznávaného sportu celosvětově raketově roste. Plzeň se stala prvním městem v ČR, které má certifikované vybavení umožňující mezinárodní turnaje.
Košťata nechte Harrymu Potterovi. V novém sportu létají za góly piloti s drony

Košťata nechte Harrymu Potterovi. V novém sportu létají za góly piloti s drony

Zdroj: Martin Pecuch, Drony SIT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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