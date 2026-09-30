Košťata nechte Harrymu Potterovi. V novém sportu létají za góly piloti s drony

Drone Soccer propojuje pilotáž dronů, elektroniku, konstrukci, programování, řešení problémů i práci v týmu, to vše s pořádnou dávkou zábavy a adrenalinu. Drone Soccer je rozdělený do dvou kategorií dronů. První se hraje převážně uvnitř v nafukovacím hřišti o rozměrech 4 × 8 metrů, kategorie větších dronů pak na hřišti o rozměrech 10 × 20 metrů.
„My budeme využívat kategorii s menšími drony, protože to je ideální z hlediska výuky ve školách a můžeme je libovolně převážet. Každá z těchto variant má svá pravidla, ale v zásadě proti sobě nastupují dva týmy, které pilotují speciální drony uzavřené v ochranných sférických klecích. Každý z hráčů má svoji roli, stejně jako v klasickém fotbale. Cílem je samozřejmě dát během tří třetin co nejvíc gólů. V našem případě to znamená proletět bránou soupeře. Řada lidí to přirovnává k famfrpálu, fiktivnímu sportu z příběhů Harryho Pottera,“ řekl Josef Navrátil, ředitel úseku Drony SIT Správy informačních technologií města Plzně.
Rozhodně ale není tento sport jen o létání. Stejně důležité je i sladit komunikaci v týmu. Pro hráče je navíc výzvou, že se pohybují ve 3D prostoru.
„Stojíte a situaci vidíte z jednoho místa, ale drony do sebe narážejí, mění se jejich pohyb, létají všemi směry, rotují kolem své osy. To vše musí hráč koordinovat. A navíc spolupracovat s ostatními, není to vůbec snadné. Proto také ke hře potřebujete alespoň tři rozhodčí, kteří sledují góly a fauly. Máme velkou radost, protože studenty hra opravdu velice baví. Poprvé, když měli možnost fotbal dronů vyzkoušet, strávili jsme s nimi čtyři hodiny, nemohli se odtrhnout,“ dodal Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.
Město chce fotbal dronů využít jako cestu, jak přivést děti a studenty k technologiím, zaujmout je a udržet jejich zájem. Znalosti a dovednosti, které tak získají, jim v budoucnu otevřou lepší uplatnění na trhu práce. „Snažíme se dlouhodobě hledat cesty, jak přivést studenty k technice a studiu oborů s přidanou hodnotou. Drone Soccer je ideální kombinace – studenti se skvěle baví, přitom se zdokonalují v konstrukci dronů, učí se sestavit stroj, opravit jej, pilotovat. Kde jinde by se měla objevit první profesionální sada certifikovaných bezpilotních letounů v republice než u nás, v západočeské metropoli, ve městě dronů,“ řekl Daniel Kůs (Piráti), radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.
Pokud se Drone Soccer u studentů uchytí, do budoucna by se mohla flotila rozšířit o kategorii větších, složitějších a odolnějších dronů, s nimiž se hraje hlavní turnajová třída.
„To je jakýsi další krok, budeme studenty motivovat tím, že pořídíme lepší stroje. To ale znamená, že budou muset zvládnout sestavit, udržet ve vzduchu a opravit složitější technologii. Drone Soccer vnímáme jako další krok v naplňování části poslání DronySIT – propojovat vzdělávání s reálnými technologiemi a vytvářet podmínky pro rozvoj nové generace odborníků v oblasti bezpilotních systémů a moderních technologií,“ uvedl radní Kůs.
Aktuálně plzeňští dronaři vyučují obor bezpilotních technologií na Střední průmyslové dopravní škole v Plzni, kde se Drone Soccer stane součástí výuky. V tomto duchu chtějí navázat spolupráci i se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Plzni a Středním odborným učilištěm elektrotechnickým v Plzni na Skvrňanech.
„Zapojení bezpilotních letounů do výuky se mezi žáky těší mimořádně pozitivní odezvě, protože pro ně představuje atraktivní propojení moderní technologie s praktickým využitím. Tato forma výuky žáky baví, motivuje je k hlubšímu zájmu o technické obory. Seznamují se s leteckou legislativou, ochranou soukromí, registracemi u Úřadu pro civilní letectví a pravidly pro bezpečný pohyb ve vzdušném prostoru. Získávají tak vědomosti, které jim pomohou se lépe uplatnit na trhu práce. Bezpilotní systémy jsou dnes realitou v průmyslu, logistice, stavebnictví, integrovaném záchranném systému i vědě. Studenti získávají cenné dovednosti, které mohou okamžitě uplatnit v moderní praxi,“ uzavřela Irena Nováková, ředitelka Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.
Drone Soccer vznikl okolo roku 2016 v Jižní Koreji a postupně se rozšířil do více než 30 zemí světa. Dnes jde o mezinárodně uznávaný sport, v němž se pravidelně konají nejrůznější šampionáty, včetně mistrovství světa. Zároveň jde o součást moderního vzdělávání, které školy po celém světě aplikují pro jeho atraktivitu a přidanou hodnotu do výuky.