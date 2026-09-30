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Lukačovičova firma Seznam Zprávy zvedla tržby téměř na 200 milionů

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Mediální firma miliardáře Iva Lukačoviče Seznam Zprávy, která provozuje stejnojmenný server, v uplynulém roce navýšila tržby a udržela milionový zisk. To vyplývá z principu takzvané garantované ziskovosti, kterým mateřský Seznam.cz zajišťuje, aby Seznam Zprávy dosáhly předem stanovené úrovně zisku.
Lukačovičova firma Seznam Zprávy zvedla tržby téměř na 200 milionů

Lukačovičova firma Seznam Zprávy zvedla tržby téměř na 200 milionů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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