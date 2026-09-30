Zvedli jste hovor z předvolby +44? Prvních pár stovek na účet dorazí, pak přijde ztráta přes 140 000 korun

Hovor trvá sotva minutu. Volající tvrdí, že reaguje na vaši žádost o práci, kterou jste nikdy nikam neposlali, nadiktuje kontakt a zavěsí. Škoda přitom nevzniká na telefonním účtu a operátor ji nemá jak zachytit, protože peníze z účtu oběti odejdou o několik dní později a úplně dobrovolně. Právě proto se tenhle typ podvodu v českých doporučeních ztrácí mezi dvěma staršími hrozbami, se kterými má společný jen ten první zmeškaný hovor.
Tři podvody v jednom: jen u jednoho z nich zaplatíte přes tarif
Nejstarší variantou je wangiri, tedy ping call. Telefon jednou zazvoní, na displeji zůstane zmeškaný hovor z exotické předvolby a celý trik stojí na tom, že oběť zavolá zpět na drahou linku. Vydělává se na telefonním tarifu, takže se škoda pozná na vyúčtování.
Druhou vrstvou je spoofing, kdy se volající ze zahraničí tváří jako česká banka nebo úřad a na displeji svítí tuzemské číslo. Proti němu zavedl Český telekomunikační úřad opatření platná od 1. června 2024 a blokuje jimi miliony pokusů měsíčně. Jenže čísla s britskou nebo nizozemskou předvolbou se za česká nevydávají, takže na ně tahle ochrana nedosáhne.
Třetí a nejnovější vrstva je nabídka práce přes WhatsApp. Telefon tu slouží jako návnada, peníze putují převodem na účet podvodníka nebo do kryptoměnové peněženky a s telefonním účtem nemají nic společného. Kolik českých čísel kampaň zasáhla, veřejně nikdo neuvádí, ČTÚ pro ni statistiku nezveřejnil a k dispozici jsou jen desítky shodných popisů na fórech a sociálních sítích. O rozsahu jevu vypovídá spíš údaj od Mety, která jen za první pololetí roku 2025 zachytila přes 6,8 milionu účtů na WhatsAppu napojených na podvodná call centra.
Stovky korun za olajkované video dorazí doopravdy a mají svůj účel
Postup popsala Elwira Charmuszko z polské organizace CyberRescue pro server Android.com.pl a opakuje se napříč zeměmi prakticky beze změn. Nejdřív přijde krátký hovor se zmínkou o pracovní příležitosti, který nemá nic vysvětlit, jen dostat oběť na messenger. Když tam napíše, dostane úkol na dvě minuty: olajkovat video, pořídit screenshot stránky nebo přidat záložku.
Pak dorazí na účet odměna. Je malá, v řádu stovek korun, ale skutečná, a v tom je celá síla podvodu. Oběť si ověří, že systém platí, a přestane pochybovat. Ta první výplata je akviziční náklad, investice do důvěry, která se má podvodníkům mnohonásobně vrátit. Následuje registrace na pracovní platformě, tedy na webu, který vypadá profesionálně a existuje jen kvůli sběru údajů a peněz.
Poslední fáze přijde s takzvaným VIP úkolem a vyšší odměnou. Podmínkou je vklad, aktivační poplatek nebo pojistka. Kdo pošle, o peníze přijde, a kdo si chce vybrat dosavadní výdělek, dozví se, že musí zaplatit poplatek za výběr. Policie v polském Cieszyně zdokumentovala případy, kdy oběti přišly o 25 000 a 24 000 zlotých, tedy o víc než 140 000 korun v jediném případě. Prostředky mizí přes účty nastrčených osob nebo do kryptoměnových peněženek a v řádu hodin jsou fakticky nevratné.
Blokace celé britské předvolby by odřízla i hotely a ambasády
Nabízí se prosté řešení, tedy čísla z rizikových předvoleb zablokovat. Jenže +44 i +31 jsou reálné zahraniční mobilní nebo předplacené linky, nikdo se u nich netváří jako české číslo, a plošný zákaz příchozích hovorů z Británie nebo Nizozemska by odstřihl i obchodní partnery, rodinu žijící v zahraničí, hotely a ambasády.
Podvodníci navíc čísla rotují, dnes volají z jednoho, zítra z jiného. ČTÚ sám konstatuje, že po zpřísnění pravidel proti spoofingu se pachatelé přesunuli k anonymním SIM kartám a dalším cestám. Regulace tak vždycky reaguje se zpožděním a ochrana, která zabírala loni, na tuhle kampaň nestačí.
Co udělat hned po odpovědi na WhatsAppu a kam přeposlat podezřelé SMS
Samotné zvednutí hovoru podle dostupných zdrojů finanční škodu nezpůsobí. Riziko prudce roste až ve chvíli, kdy oběť pokračuje v konverzaci, posílá údaje nebo peníze. Kdo už udělal víc než jen přijal hovor, měl by okamžitě přerušit kontakt a číslo zablokovat, změnit hesla k e-mailu, internetovému bankovnictví a sociálním sítím a všude, kde to jde, zapnout dvoufaktorové ověření. Pak je na řadě kontrola transakcí na účtu, a pokud se podvodníci dostali k platebním údajům, hovor do banky a oznámení Policii ČR.
Rozpoznat podvod jde i dřív, ale žádný jednotlivý znak nestačí. Rozhoduje souběh: nevyžádaný kontakt ze zahraničí, nereálně vysoký výdělek za minimum práce, tlak na rychlou reakci, přesun komunikace na WhatsApp nebo Telegram, požadavek na vlastní vklad ještě před výplatou, firma, kterou nelze nikde ověřit, lámaná čeština a žádost o osobní nebo finanční údaje. Sejdou-li se tři a víc těchto signálů, o práci se nejedná.
Opatrnost si zaslouží i úkoly, které vypadají neškodně. Screenshot může nést metadata a osobní údaje, se kterými si podvodníci oběť lépe zmapují. Podezřelé SMS lze přeposlat na číslo 7726, ČTÚ je vyhodnocuje.