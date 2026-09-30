Hložek patří k nejlepším hráčům, které jsem kdy vedl, říká kouč české reprezentace. Šulce po vyloučení brání

„Je to jeden z nejlepších hráčů, které jsem kdy trénoval,“ řekl o Adamu Hložkovi. A o Pavlu Šulcovi, jehož červená karta ve 25. minutě zápas de facto zlomila, dodal: „Nebyla to individuální chyba. To se ve fotbale stává.“ Dva výroky, které po porážce znějí jako vědomá volba, ne výmluva, ale deklarace, na kom chce stavět.
Chvála uprostřed trosek
Denia převzal reprezentaci v létě 2026 jako první zahraniční hlavní trenér v historii českého národního týmu. Duel s Anglií byl teprve jeho druhý soutěžní zápas na lavičce. A přesto si dovolil superlativ, který by leckoho po prohře zarazil.
Jenže kontext dává výroku váhu. Denia strávil roky u španělských mládežnických výběrů, vedl U17 i U19 k titulům, s olympijským týmem bral zlato v Paříži 2024. Prošel mu pod rukama generace hráčů, z nichž dnes řada hraje v nejlepších ligách světa. Když takový trenér řekne o Hložkovi, že patří mezi nejlepší, které kdy vedl, nejde o zdvořilostní frázi. Jde o veřejnou známku důvěry, adresovanou nejen médiím, ale hlavně kabině.
Hložek proti Anglii nebyl gólový. Po Šulcově vyloučení se český tým stáhl do přežívacího módu a prostor pro útočnou kreativitu se dramaticky zúžil. Denia přesto ocenil jeho variabilitu, práci s prostorem a schopnost nastoupit na hrotu i se stáhnout hlouběji. Taktická optika, ne produktivní statistika. Přesně to, co trenér budující novou identitu potřebuje komunikovat.
Šulcova červená a její cena
Klíčový moment přišel brzy. Pavel Šulc šel do skluzu na Elliota Andersona, rozhodčí vytáhl červenou a Česko hrálo od 25. minuty v deseti. Anglická fotbalová asociace ve svém oficiálním ohlasu výslovně spojila průběh utkání s početní převahou. Souhrn UEFA z druhého kola potvrdil totéž: hosté měli zápas od té chvíle pevněji pod kontrolou.
Denia to nepopíral. Přiznal, že vyloučení utkání změnilo. Odmítl ale celý výklad zápasu postavit na jednom momentu. „Nešťastný okamžik,“ řekl. A pak větu, která pro Šulce znamená víc než jakákoli analýza: žádné veřejné odsouzení, žádné obětování.
Praktický důsledek je jasný. Podle disciplinárních pravidel Ligy národů UEFA znamená červená karta automatickou stopku na příští soutěžní zápas. Šulc tak přijde o duel se Španělskem 3. října v Oviedu. Na odvetu s Anglií 6. října by teoreticky k dispozici být měl, pokud disciplinární orgány trest mimořádně nenavýší.
Tabulka, která netlačí k panice, zatím
Česko je po dvou kolech poslední ve skupině A3:
|Tým
|Body
|Španělsko
|6
|Anglie
|3
|Chorvatsko
|3
|Česko
|0
Nula ze dvou domácích zápasů vypadá alarmujícně. Ale letošní přechodný formát Ligy národů situaci mírně komplikuje: ze čtyř posledních týmů v Lize A sestoupí přímo jen dva nejhorší, zbylé dva čeká baráž o udržení. Matematicky je Česko stále ve hře. Prostor na další sérii proher ale nemá.
Před Deniovým týmem teď stojí úřadující mistr světa i Evropy. Španělsko vstoupilo do skupiny výhrou 3:2 v Anglii a demoličním 4:1 nad Chorvatskem. Papírově je šance na bod nízká. Realistický cíl je spíš konkurenceschopný výkon, který potvrdí, že tým pod novým trenérem směřuje někam, i když výsledky ještě nepřišly.
Co Denia skládá pod povrchem
Vedle Hložka a Šulce se na tiskové konferenci objevila další jména. Adam Karabec odešel ze hřiště ještě před přestávkou s bolestivým kotníkem; jeho start proti Španělsku byl bezprostředně po zápase nejistý. A pak Ryan Naderi, útočník, jehož příchod k reprezentaci zdržely administrativní formality kolem změny státní příslušnosti. Denia po zápase s Anglií potvrdil, že Naderi už může za Česko nastoupit, a označil ho za „důležitého hráče do budoucna.“
V kontextu Patrika Schicka, který se do reprezentace nevrátil, je Naderiho zapojení víc než kosmetická změna. Snižuje závislost na Hložkovi a dává Deniovi další útočnou variantu. Brankářská pozice zůstává otevřená: proti Chorvatsku chytal Horníček, proti Anglii Matěj Kovář, Kinský v tomto bloku do soutěžního zápasu zatím nenaskočil.
Denia po porážce řekl, že se cítí jako Čech. Že cítí důvěru hráčů. Že chce, aby reprezentace fungovala jako rodina. Jsou to slova, která po dvou prohrách znějí křehce. Ale taky přesně tak, jak mluví trenér, který ví, že hierarchii a identitu nelze vybudovat přes noc, a že veřejné podržení klíčových hráčů je první krok.
Sobota 3. října, Oviedo, 20:35 na ČT sport. Proti Španělsku se ukáže, jestli Deniova důvěra má oporu i na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner