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Dopravu v Liberci ve směru na Jizerské hory omezí po dvou týdnech další závod

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Dopravu v Liberci ve směru z horního centra na Jizerské hory omezí v sobotu po dvou týdnech další závod. Po cyklistech budou mezi sebou tentokrát soutěžit běžci. Na start 9. ročníku závodu Mattoni Liberec Trail Run se jich postaví zhruba 2000.
Dopravu v Liberci ve směru na Jizerské hory omezí po dvou týdnech další závod

Dopravu v Liberci ve směru na Jizerské hory omezí po dvou týdnech další závod

Zdroj: Mattoni Liberec Trail Run
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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