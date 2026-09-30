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Česko čeká rekordní počet referend o větrných elektrárnách. Dvě budou na jihu Čech

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Říjnové volby přinesou rekordní počet referend o výstavbě větrných elektráren. Lidé budou o jejich případné výstavbě rozhodovat v 19 obcích napříč Českem, včetně Radenína a Šebířova na Táborsku. Celkem se může hlasovat o až 81 nových turbínách s celkovým výkonem 450 megawattů.
Česko čeká rekordní počet referend o větrných elektrárnách. Dvě budou na jihu Čech

Česko čeká rekordní počet referend o větrných elektrárnách. Dvě budou na jihu Čech

Zdroj: Veronika Kotmanová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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