Čerstvý česnek může být po ruce během celého roku. Bohatou zásobu lze jednoduše vypěstovat také doma

Čerstvý česnek může být po ruce během celého roku. Bohatou zásobu lze jednoduše vypěstovat také domaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 30.09.2026 11:32
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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