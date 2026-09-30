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Čerstvý česnek může být po ruce během celého roku. Bohatou zásobu lze jednoduše vypěstovat také doma

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Česnek má nejen vynikající chuť, díky které je oblíbenou surovinou do mnoha jídel. Obsahuje ale také velmi prospěšné látky pro naše zdraví. Je ideální mít ho po ruce doslova kdykoliv.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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