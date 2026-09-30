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Plán běžkařské arény na Rejvízu narazil na odpor, místní sepsali petici

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Projekt pro další zatraktivnění horské oblasti Jeseníků v podobě arény pro běžecké lyžování u Rejvízu narazil na odpor místních. Obyvatelé mají obavy z poškození přírodní oblasti i čerpání nedostatkových zdrojů vody pro technické zasněžování tras. Záměr už podpořil Olomoucký kraj příslibem dotace.
Plán běžkařské arény na Rejvízu narazil na odpor, místní sepsali petici

Plán běžkařské arény na Rejvízu narazil na odpor, místní sepsali petici

Zdroj: Jeseníky - sdružení cestovního ruchu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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