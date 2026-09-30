Plán běžkařské arény na Rejvízu narazil na odpor, místní sepsali petici

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zářijovém setkání schválilo dotační podporu ve výši 9 milionů korun na arénu pro běžecké lyžování u Rejvízu na Jesenicku. Celý záměr má v současnosti náklady vyčíslené na přibližně 12 milionů a má zajistit kvalitní podmínky pro rekreační běžkování, sportovní kluby, trénink dětí a mládeže i pořádání sportovních akcí.
Projekt je teprve v počáteční fázi příprav, podle zveřejněného pracovního návrhu počítá s vytvořením přibližně 800 metrů dlouhého lesního okruhu a 600 metrů dlouhého lučního okruhu provázaných stometrovou spojkou. Speciální středisko pro příznivce běžkování má být první svého druhu v Jeseníkách, areál pod Orlím vrchem má kromě samotných tras zahrnout i potřebnou infrastrukturu a zázemí včetně mobilního osvětlení a zasněžovací technologie.
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Informace o plánovaných úpravách, které by v místní části Zlatých Hor se známými mechovými jezírky, mohly proběhnout orientačně do roku 2028, část místních obyvatel znepokojila do takové míry, že se rozhodli pro sepsání petice.
„Rejvíz je jedinečné místo. Jeho hodnota spočívá v zachovalé horské krajině, loukách, lesích, rašeliništích, historické zástavbě, klidu, tichu, přirozené tmě a minimální technizaci území. Je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, patří k přírodně a krajinářsky nejcennějším lokalitám tohoto území a historická část Rejvízu je chráněna jako památková zóna. Technicky vybavený sportovní areál do tohoto prostředí nepatří,“ uvedl zakladatel petice Petr Krátký.
„Nejsme proti běžeckému lyžování. Tradiční běžecké lyžování na přírodním sněhu a běžně upravované stopy k Rejvízu přirozeně patří. Odmítáme však jeho přeměnu na intenzivně využívaný sportovní areál závislý na umělém zasněžování, večerním osvětlení, terénních úpravách a další technické infrastruktuře. Pokud není dostatek přírodního sněhu, nemá být řešením technizace jednoho z nejcennějších míst CHKO Jeseníky,“ tvrdí zastánci iniciativy proti běžecké aréně. V online verzi petici zatím podpořilo přes 700 lidí, podpisové archy jsou dostupné také fyzicky v Jeseníku, Rejvízu i Zlatých Horách.
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Podle zástupců organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, která stojí za připravovaným záměrem, hrály při hledání vhodného umístění především nadmořská výška, sněhové a klimatické podmínky a možnost dlouhodobého využití území pro běžecké lyžování.
Vytipovaná lokalita kousek od hlavní silnice v Rejvízu byla předmětem řady předběžných jednání a konzultací nejen s orgány ochrany životního prostředí.
„Celý záměr byl již v průběhu přípravy diskutován se zástupci CHKO, se zástupci Lesů ČR i s vlastníkem dotčených pozemků, městem Zlaté Hory. V tuto chvíli panuje shoda, že za předpokladu splnění stanovených podmínek jak při přípravě a výstavbě, tak při následném provozu, je možné tento areál realizovat a dlouhodobě provozovat. Právě respektování požadavků ochrany přírody, vlastníků a správců území bude jednou ze základních podmínek celého projektu. Cílem je, aby areál přispěl k rozvoji sportu v Olomouckém kraji a současně podpořil udržitelný cestovní ruch v Jeseníkách,“ komentoval předseda jesenického sdružení Tomáš Rak. Ilustrační vyznačení tras pro běžkaře na Rejvízu. Zdroj: Jeseníky - sdružení cestovního ruchu
Místní se obávají také dopraví zátěže a jako jeden z problematických aspektů vnímají autoři petice i nedostatek vody a obávají se zatížení zdrojů ještě dalším odběrem pro umělé zasněžování běžeckých okruhů.
„Konkrétní vedení a parametry tras budou předmětem další odborné a projektové přípravy. Stejně tak bude teprve podrobně řešena otázka zdroje a přívodu vody, jejího rozvodu v areálu a případných možností technického zasněžování. Vše bude posuzováno s ohledem na podmínky dané lokality, ochranu přírody a požadavky příslušných orgánů a vlastníků. Rejvíz je výjimečné místo a zaslouží si pečlivý přístup. Proto chceme projekt připravovat otevřeně, odborně a v dialogu s těmi, kterých se přímo týká,“ přislíbili zástupci neziskové organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.
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Předložený návrh a petice proti němu už v úvodní fázi vyvolaly živou debatu na sociálních sítích.
„Nevidím jediný důvod, čemu by měl vadit běžecký okruh na louce za baráky. Že se tam bude večer svítit? To se svítí i u vás na silnici. A ohánět se geniem loci je chucpe, protože ten tento region ztratil odchodem původního obyvatelstva,“ napsal Pavel. „Rejvíz miluji, a i když jsem z Olomouce, tak krásy Rejvízu jsou moje srdcovka. A také celé mojí rodiny již víc jak 30 let. Už tak dostala tato oblast neskutečně zabrat díky kůrovci a povodním. Proto jsem podepsala tuto petici, protože by mělo být prioritou nás lidí nechat jedinečnou oblast Rejvízu v klidu, ať je naším přírodním bohatstvím s co nejmenším zásahem masového rozvoje turismu a sportu,“ přemítala naopak Jana.