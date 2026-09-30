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Nebe a dudy: Dětští herci si v lomu popálili chodidla. Jako bolestné dostali rekvizity z filmu

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Snímek Nebe a dudy ukrývá náročné natáčení. Dětští herci si popálili chodidla, Jaroslav Marvan zkolaboval a na obloze se objevila německá stíhačka.
Nebe a dudy

Nebe a dudy

Zdroj: FOTO:Jaroslav Balzar, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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