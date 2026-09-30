Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nechtěné předplatné zdražuje účet za mobil. Samotná blokace nemusí stačit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kde u O2, T-Mobilu a Vodafonu dohledat placenou službu, zrušit předplatné a zablokovat další platby. A komu reklamovat sporné částky.
Muž v šedém obleku drží černý telefon nad notebookem.

Muž v šedém obleku drží černý telefon nad notebookem.

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:11

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Levná nabíječka, drahé vrácení? Před nákupem na tržišti si ověřte prodejce
Levná nabíječka, drahé vrácení? Před nákupem na tržišti si ověřte prodejce
Ranní chlad a odpolední teplo mění tlak v pneumatikách. Výkyv o dvacet stupňů zkreslí TPMS a prodlouží brzdění
Ranní chlad a odpolední teplo mění tlak v pneumatikách. Výkyv o dvacet stupňů zkreslí TPMS a prodlouží brzdění

Ráno teploměr ukazuje dva stupně a na palubní desce se rozsvítí varování tlaku v pneumatikách, odpoledne na...

Hluboký podzimní řez růží podpoří rašení před mrazy. Otevřené rány a houbová nákaza zničí místo očkování
Hluboký podzimní řez růží podpoří rašení před mrazy. Otevřené rány a houbová nákaza zničí místo očkování

Sestříhat růže před zimou na patnáct centimetrů se může zdát jako logický podzimní úklid. Hluboký řez však...

Kontrola VIN nic nenašla? Jiná svolávací akce se vašeho auta přesto může týkat
Kontrola VIN nic nenašla? Jiná svolávací akce se vašeho auta přesto může týkat

Zjistěte, jak podle VIN ověřit svolávací akci u výrobce a proč záporný výsledek jednoho formuláře nemusí...

Zkontrolujte si svůj sklep dříve, než sáhnete na vypínač světla. Odparek plynu z letního grilování čeká na podlaze na jedinou jiskru
Zkontrolujte si svůj sklep dříve, než sáhnete na vypínač světla. Odparek plynu z letního grilování čeká na podlaze na jedinou jiskru

Ukládání PB lahví, kanystrů s benzínem a hromad pneumatik do sklepní kóje v paneláku porušuje zákon o...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.