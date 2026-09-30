Nechtěné předplatné zdražuje účet za mobil. Samotná blokace nemusí stačit

Tarif zůstává stejný, ale na účtu za mobil se opakují částky, které nepoznáváte. Příčinou může být placená SMS nebo předplatné hrazené přes operátora. Ukážeme, kde u O2, T-Mobilu a Vodafonu najít poskytovatele, jak službu ukončit a kam poslat reklamaci.
Začněte konkrétní položkou ve vyúčtování, ne změnou tarifu. Telefonní účet může obsahovat i nákup od jiné firmy: operátor zajistí platbu, zatímco obsah dodá někdo další. Právě toto rozdělení rozhoduje o tom, komu napsat, když službu nechcete nebo její účtování zpochybňujete.
V účtu najděte číslo služby a jednotlivé platby
Otevřete podrobný rozpis posledního vyúčtování a vyberte dotčené telefonní číslo. U O2 hledejte oddíl
Doplňkové služby a služby třetích stran, Vodafone používá pro m-platbu označení Platby třetím stranám. U T-Mobilu si vedle faktury otevřete přehled platebních služeb v samoobsluze.
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Poznamenejte si datum každé sporné platby, její částku, číslo služby nebo identifikátor transakce a název poskytovatele, pokud je uveden. Porovnejte i předchozí účet: opakuje se stejná služba týdně nebo měsíčně? Samotná pravidelnost ještě neznamená podvod. Může jít také o předplatné, které jste kdysi chtěli, SMS jízdenku nebo dárcovskou platbu.
U Premium SMS vyhledejte číslo ze zprávy či detailního výpisu na
Platmobilem.cz. Na tento rozcestník pro dohledání provozovatele odkazuje i Český telekomunikační úřad. Není-li typ platby jasný, požádejte operátora o identifikaci položky. Číslo účtu operátora pro úhradu celé faktury není identifikátorem placené služby. O2: oddělte placené SMS od plateb přes internet
Pro
Platbu přes internet zjistíte poskytovatele z prvních sedmi číslic čísla platby v detailním vyúčtování. O2 na stejné stránce odkazuje na seznam poskytovatelů. Tomu odpovídajícímu napište žádost o ukončení konkrétního předplatného a potvrzení data, od kterého se nemá obnovovat.
Další internetové platby nastavíte na webu Moje O2: vybraná služba → Nastavení → Platba přes internet → Nastavit → Konfigurovat službu. Volba „Povoleno vše kromě předplatného“ omezuje opakované platby; „Zakázáno vše“ nebo neaktivní služba blokuje tuto platební metodu úplně.
Pravidelně doručované
placené SMS má O2 jiný postup: odešlete STOP ALL na prvních pět číslic čísla, ze kterého přicházejí. Jde o příslušné číslo začínající devítkou, bez předvolby 420. Následnou blokaci najdete v Nastavení pod položkou Platba přes SMS. Dárcovské SMS mají vlastní nastavení a vlastní postup zrušení. U SMS předplatného nejprve zrušte odběr podle pokynů poskytovatele a potom nastavte blokaci. Ilustrační snímek staršího telefonu.
O2 od ledna 2025 ukončilo podporu některých předplatných digitálního obsahu třetích stran. Neznamená to konec všech plateb přes telefon: podle jeho
aktuálního přehledu zůstaly například jízdenky, parkování a platby v podporovaných obchodech s aplikacemi. Rozhodujte podle nalezené položky, ne podle obecné zprávy o konci předplatného. T-Mobile: předplatné zrušte před vypnutím placených SMS
V internetové samoobsluze Můj T-Mobile otevřete Služby → Platební služby. Pro
m-platbu zde najdete přehled transakcí a seznam aktivních předplatných; u předplatného využijte možnost jeho zrušení. Jméno poskytovatele z historie plateb si uložte i pro případnou reklamaci. Ve stejné sekci nastavíte také blokaci m-platby.
U SMS předplatného se řiďte pokynem v původní potvrzovací zprávě. Jestli ji nemáte,
T-Mobile doporučuje STOP na pětimístné číslo, na kterém bylo předplatné objednáno. Zjistíte je také z prvních pěti číslic čísla příchozí placené SMS. STOP odhlásí všechny služby objednané na tomto čísle.
Teprve potom vypněte Platební SMS v sekci Platební služby. Operátor výslovně upozorňuje, že bez zrušení předplatného mohou po opětovném zapnutí platebních SMS zpoplatněné zprávy znovu přicházet. Pouhé období bez stržených peněz tedy není důkazem, že předplatné skončilo.
Vodafone: předplatné hledejte na portálu m-platby
Vodafone má pro dohledání nákupů samostatný
portál m-platby. Po přihlášení ukáže objednané služby včetně předplatného a kontakty na poskytovatele; předplatné zde můžete zrušit. Odkaz i funkce portálu potvrzuje návod Vodafonu.
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Blokaci dalších plateb nastavíte v Můj Vodafone → Služby → Blokování. V aplikaci Můj Vodafone+ vede cesta přes Služby → vybrané telefonní číslo → Přehled → Více → Blokování. Premium SMS, m-platba a Audiotex jsou podle
pravidel blokování samostatné okruhy. Vypnutí m-platby proto nenahrazuje kontrolu placených SMS. Chcete zachovat SMS jízdenky? Rozsah blokace není všude stejný
Pro stejný požadavek „omezit placený obsah, ale dál kupovat SMS jízdenky“ nabízejí O2 a Vodafone odlišné řešení. O2 u Platby přes SMS umožňuje volbu „Povoleny pouze platební služby“ na předčíslí 902, které obvykle slouží pro jízdenky a parkovné. Vodafone naopak uvádí, že blokace Premium SMS zasáhne celý tento okruh, včetně lístků MHD a DMS, a nelze vyjmout jen konkrétního poskytovatele.
Z toho vychází praktické rozhodnutí: pokud jízdenky přes SMS používáte, nejprve zrušte konkrétní předplatné a až pak vybírejte rozsah blokace. U O2 můžete ponechat uvedenou platební skupinu; při úplné blokaci Premium SMS u Vodafonu si připravte jiný způsob nákupu jízdenky. Žádná z těchto voleb sama neřeší oddělenou m-platbu. Srovnání vychází z
nabídky O2 a vymezení Vodafonu. Reklamaci pošlete podle toho, co rozporujete
U žádosti o vrácení peněz za nechtěný obsah se obraťte na jeho poskytovatele. Napište, kterou službu a platby rozporujete, proč s účtováním nesouhlasíte a jaké řešení požadujete. Požádejte o doložení objednávky a podmínek opakovaných plateb. Uložte si zprávy i potvrzení o doručení reklamace. Zrušení předplatného samo nevrací již zaplacené částky.
Jiná situace je, když tvrdíte, že jste účtovanou Premium SMS vůbec neodeslali nebo neobdrželi. Podle
ČTÚ jde tehdy o spor o poskytnutí služby elektronických komunikací: nejprve reklamujete u operátora, následně lze podat námitku k ČTÚ. Spor o samotný obsah řešíte s poskytovatelem obsahu; při neúspěchu připadá v úvahu mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u ČOI, případně soud.
Rozhodující otázka tedy zní: „Nesouhlasím s objednávkou obsahu, nebo rozporuji odeslání či doručení účtované SMS?“ Pokud rozporujete obojí, popište oba důvody zvlášť a uplatněte odpovídající reklamace u obou subjektů. Předejdete tím tomu, že žádost o vrácení ceny obsahu skončí jen u zprostředkovatele platby.
Pro reklamaci vyúčtování služeb elektronických komunikací stanoví
ČTÚ tyto lhůty: podat bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od dodání vyúčtování, jinak právo zanikne. Operátor má na vyřízení jeden měsíc, při potřebném projednání se zahraničním provozovatelem dva. Námitka k ČTÚ následuje nejpozději do jednoho měsíce od doručení vyřízení nebo od marného uplynutí lhůty. Tyto lhůty nepřenášejte automaticky na reklamaci obsahu jiné firmy. Autorizační kód k platbě je určen jen vám, nikomu ho nepřeposílejte. Ilustrační fotografie.
Podání takové reklamace samo neodkládá povinnost zaplatit vyúčtování. O odklad lze v odůvodněném případě požádat ČTÚ; postup popisuje
Portál veřejné správy. Bez vyřešeného odkladu nepovažujte fakturu za pozastavenou jen proto, že jste poslali stížnost. Uschovejte zrušení, blokaci i podklady k vrácení peněz
Po zásahu si ponechte tři oddělené doklady: potvrzení ukončení předplatného s datem, záznam nastavené blokace pro správné telefonní číslo a kopii reklamace minulých plateb. V dalším vyúčtování kontrolujte datum sporné transakce i její typ. Objeví-li se nová platba za dobu po potvrzeném ukončení, doplňte ji do reklamace s tímto potvrzením.
Jestli se položka vztahuje ke Google Play nebo App Storu, prověřte předplatné také přímo v příslušném obchodě. T-Mobile tuto platební cestu rozlišuje od jiných nákupů přes m-platbu. Pro dohledání herních nákupů a jejich pojistky využijte náš
postup pro platby v mobilních hrách.
Autorizační kód k platbě nikomu nepřeposílejte.
Vodafone výslovně uvádí, že je určen jen vám. Při telefonických žádostech o kódy pomůže i náš přehled, jak reagovat na podvodný hovor. Do samoobsluhy vstupujte přes známý web operátora nebo jeho aplikaci.
Fotografické kredity: kontrola telefonu u notebooku – Shixart1985 /
Wikimedia / CC BY 2.0; Smartphone keyboard – William Hook / Wikimedia / CC BY-SA 2.0; telefon v ruce – TANNMY NAISZE Wanguo / Wikimedia / CC0. Fotografie jsou ilustrační, pro web zmenšené bez ořezu.