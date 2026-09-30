Tajná číslice na cenovce je mýtus: u rozbalené elektroniky rozhoduje věta na dokladu a lhůta zkrácená na rok

Zkratka PLU znamená price look-up, tedy vyhledávání ceny, a má jasně dané pole působnosti. Spravuje ji International Federation for Produce Standards a používá se výhradně na volně prodávané ovoce, zeleninu, ořechy a byliny, tedy na ty čtyř až pětimístné samolepky na jablkách a avokádech. Organizace sama uvádí, že v kódu není zabudovaná žádná inteligence a jednotlivá číslice nevypovídá o kvalitě, původu ani stavu zboží.
Čtyřmístné číslo z jablka: odkud se mýtus o tajném kódu vzal
Do debat o elektronice se PLU dostalo nejspíš prostou záměnou pojmů. Obchody s technikou mají vlastní interní identifikátory, Alza pracuje s objednacím kódem, Datart s vlastním kódem a ID. Tyto systémy slouží k tomu, aby prodejce i zákazník našli konkrétní položku v katalogu, a ani jeden z nich veřejně nepopisuje pravidlo ve stylu „jedna číslice rovná se varování“.
Mýtus je o to houževnatější, že zní logicky. Obchodník přece musí někam poznamenat, že kus stál měsíc na pultu. Poznamenává, jen to dělá slovem v popisu zboží, ne šifrou na štítku.
Šestka na konci čárového kódu je výsledek výpočtu, nic víc
Druhým oblíbeným kandidátem na varovnou číslici bývá poslední znak čárového kódu. Podle GS1 Czech Republic jde o kontrolní číslici, kterou algoritmus vypočítá z předchozích číslic, a její jediný účel je technický: ověřit, že skener přečetl kód správně.
Tvrzení o šestce navíc neobstojí ani matematicky. Hodnota kontrolní číslice se mění s každou změnou kteréhokoliv předchozího znaku, takže nemůže systematicky nést informaci o tom, jestli je krabice otevřená a přístroj měsíc v provozu.
Rozbaleno, zánovní, použité, repasované. Alza to píše slovem
České řetězce stav kusu komunikují otevřeně. Alza na webu rozlišuje kategorie rozbaleno, zánovní, použité a repasované, u každé popisuje, co přesně znamená, a obvykle k ní patří i upravená cena. Datart postupuje podobně, na bazarových stránkách uvádí u zboží stav typu zánovní spolu s délkou záruky a popisem kosmetických vad. Electro World jako samostatná značka v Česku už nepůsobí, jeho zákaznické procesy převzal právě Datart.
Riziko tedy nevzniká v okamžiku, kdy si zákazník přestane číst číslice na cenovce. Vzniká v kamenné prodejně, když prodavač stav kusu ústně shodí jako maličkost, na dokladu pak chybí jakákoliv zmínka o tom, že šlo o vystavený exemplář, a nižší cena je odprezentovaná jako akce, přestože důvodem je předchozí používání. Papír zůstane prázdný a při reklamaci stojí slovo proti slovu.
Co musí stát na dokladu, aby reklamace neskončila dohadováním
Česká obchodní inspekce uvádí, že při prodeji použitých, upravovaných, vadných nebo jinak omezených výrobků musí prodávající spotřebitele předem zřetelně upozornit a takové zboží prodávat odděleně. Občanský zákoník to doplňuje požadavkem, že pokud se vlastnost věci liší od obvyklých vlastností, musí být kupující upozorněn ještě před uzavřením smlouvy a musí s tím výslovně souhlasit. Zamlčení podstatné informace nebo její nejasné podání může podle zákona o ochraně spotřebitele naplnit klamavé opomenutí, což je proti prodejci nesrovnatelně silnější argument než jakákoliv číslice na štítku.
Z toho plyne i praktický postup. Nejdřív se zeptejte přímo, jestli je konkrétní kus nový, rozbalený, vystavený, nebo servisovaný. Odpověď pak chtějte na dokladu nebo v objednávce, protože ústní ujištění u reklamace k ničemu není. Než zaplatíte, projděte obal, plomby, příslušenství a sériové číslo, chybějící ochranná fólie na displeji sama o sobě nic nedokazuje, ale je to důvod k otázce. A když je cena znatelně nižší než u konkurence, ptejte se proč. Seriózní prodejce důvod sdělí.
Zbývá poslední bod, na který se zapomíná nejčastěji: délka odpovědnosti za vady. Prodávající odpovídá za to, že věc nemá vady už při převzetí, a projeví-li se vada do jednoho roku, má se za to, že tam byla od začátku. U použité věci lze dobu pro vytknutí vady zkrátit na jeden rok, ale pouze po dohodě s kupujícím. Opotřebení odpovídající předchozímu používání se přitom za vadu nepovažuje.