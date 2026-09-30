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Dcera Michala Suchánka o porodu a mateřství: Ze dne na den musela zestárnout, při pohledu do zrcadla pociťuje nejistotu

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Dcera herce Michala Suchánka (61) Berenika Suchánková (29) se nedávno stala maminkou a nyní na Instagramu popsala, jak jí mateřství změnilo život. Nová životní role je podle ní krásná, ale zatraceně náročná.
Berenika Suchánková s tátou Michalem Suchánkem.

Berenika Suchánková s tátou Michalem Suchánkem.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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