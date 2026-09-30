Bezdrátové Android Auto si doma postavíte za 700 Kč. Hotový adaptér od Motoroly vyjde až na 1 664 Kč

Na microSD kartu se nahraje předpřipravený buildrootový image, karta jde do Raspberry Pi Zero 2 W a deska do USB portu v autě. Nic se neprogramuje, nic seinstaluje do telefonu. Podmínkou je palubní jednotka, která zvládá kabelové Android Auto, protože dongle nedělá nic jiného, než že kabelové připojení přemostí na Wi-Fi. Přesně tuhle jedinou funkci prodávají Motorola, AAWireless i Carlinkit za ceny, na kterých stojí celý jejich byznys.
Kolik sestava opravdu stojí, když k desce připočtete kartu i datový kabel
Raspberry Pi Zero 2 W seženete na RPishopu za 439 Kč, na Alze za 559 Kč, Heureka agreguje nabídky rovněž od 439 Kč. Samotná deska ale nic neumí: potřebuje slušnou 32GB microSD kartu, ta vyjde kolem 150 Kč. Třetí položkou je datový USB kabel, tedy ne pouhý nabíjecí, a právě na tomhle detailu ztroskotá víc lidí, než by člověk čekal. Reálný rozpočet celé sestavy se tak pohybuje mezi 650 a 750 Kč.
Proti značkovým řešením je to pořád zlomek. Motorola MA1 se na české Heurece prodává od 1 399 Kč, nejdražší nabídky jdou na 1 664 Kč, AAWireless TWO stojí srovnatelně. I když si postavíte tu dražší variantu sestavy za 750 Kč a porovnáte ji s nejlevnější MA1, ušetříte zhruba 650 Kč, a při nákupu té nejdražší přes tisícovku.
Férovější srovnání je ale s generickými adaptéry. Carlinkit CPC200-2Air startuje na 723 Kč, model A2A na 849 Kč. Proti nim už DIY sestava nešetří skoro nic, v horní hranici rozpočtu dokonce vyjde dráž než hotová krabička, kterou stačí zapojit.
Do 30 sekund a bez jediné aplikace v telefonu: co se děje po zapojení
Po prvním zapojení do OTG portu v autě se Pi ohlásí přes Bluetooth pod názvem „WirelessAADongle“. Telefon se s ním spáruje, dostane údaje k Wi-Fi a další komunikace už běží přes Wi-Fi Direct, tedy přímé spojení dvou zařízení bez routeru.
Autor uvádí, že navázání spojení trvá do 30 sekund. Každé další připojení proběhne automaticky, bez jediného ručního kroku. V jádru jde o totéž, co dělá Motorola MA1 nebo AAWireless, jen za jinou cenu. K palubní jednotce se deska hlásí jako běžné USB zařízení s Android Auto, takže auto rozdíl nepozná.
Chybí 5GHz pásmo i seznam aut, ve kterých to autor vyzkoušel
Raspberry Pi Zero 2 W umí Wi-Fi jen na 2,4 GHz. Motorola MA1 staví na 5GHz pásmu, které má nižší latenci a méně trpí rušením, a v panelákové zástavbě plné 2,4GHz sítí je to rozdíl, který se na plynulosti obrazu projeví. Kdo jezdí hlavně po městě, šetří tady na nesprávném místě.
Bluetooth je ve verzi 4.2 místo 5.0. Na běžné používání to podle popisu projektu velký vliv nemá, pomalejší může být první párování.
Největší nejistota je jinde. Oficiální seznam kompatibilních aut neexistuje a Jhaveri sám přiznává, že projekt testoval jen s velmi omezenou sadou palubních jednotek. Auto musí zvládat kabelové Android Auto, ale ani to není zárukou, že sestava nastartuje.
Dvouletá záruka u AAWireless proti více než 150 otevřeným issues na GitHubu
U komerčních donglů se platí za věci, které si kupující uvědomí až ve chvíli, kdy je nemá. Motorola u MA1 staví na oficiálně licencovaném způsobu, jak přemostit kabelové Android Auto na bezdrátové. AAWireless přidává vlastní aplikaci pro správu aktualizací, tlačítko pro přepínání mezi telefony, dvouletou záruku a třicetidenní právo na vrácení. Poučný je i příběh téhle značky: v roce 2019 začínala jako DIY projekt na Linuxu, ale nakonec musela navrhnout vlastní hardware a přesunout výrobu do Maďarska, protože levné platformy byly na spotřebitelský produkt příliš proměnlivé.
Jhaveriho řešení nenabízí nic z toho. Záruka platí jen na jednotlivé součástky, zákaznická linka neexistuje a aktualizace se sama nenainstaluje. Když něco nefunguje, zbývá vám sekce issues na GitHubu, kterých je aktuálně přes 150, a vlastní schopnost číst logy.
Živý kód to přesto je. Projekt má 2 400 hvězd a 217 forků, vyšlo osm veřejných releasů a poslední verze v0.5.0 je z 28. března 2025. Changelog zmiňuje opravy stability, bezpečnější výchozí nastavení a úpravy firmwaru pro Bluetooth a Wi-Fi.