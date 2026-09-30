Sekáč odhalil drsné zákulisí KHL, které fanoušci neznají. Po letech v Rusku a NHL vysvětlil, proč se vrátil na Spartu

Koncem září, pět zápasů po startu extraligové sezony 2026/2027, usedl Sekáč k mikrofonu podcastu Legendy ledu s Richardem Tesařem. Bilance ve Spartě ukazovala 2 góly a 2 asistence, forma seděla, a přesto útočník nemluvil o přítomnosti. Vracel se do let, která mu přinesla trofeje i hořkost, a poprvé veřejně použil výraz, který fanoušek z tribuny nečeká od dvojnásobného vítěze KHL.
Džungle mimo led
Sekáč v rozhovoru označil ruské prostředí za „džungli“ a popsal „tamní podmínky“, které s hokejem samotným souvisely jen okrajově. Nejkonkrétnější veřejně dohledatelný detail pochází z anotace podcastu Zimák: po prvním angažmá v KHL musel vracet peníze. Ne symbolicky, ne jako smluvní formalitu, musel sáhnout do kapsy a poslat zpět část výdělku.
Kdo sledoval KHL jen přes výsledkové tabulky, viděl dva poháry a solidní statistiky. Kdo znal zákulisí, věděl, že finanční vztahy mezi hráčem a klubem v Rusku fungují podle jiných pravidel. Smlouva je papír, ale vynutitelnost toho papíru závisí na tom, na čí straně stojí síla. Sekáč to dnes neprodává jako senzaci. Zpětně pojmenovává cenu za kariéru v lize, která je pro hráče atraktivní z jiných důvodů než česká extraliga.
NHL: sen, který skončil příliš brzy
Překvapivě nejostřejší sebekritika v Sekáčových veřejných výstupech nemíří na Rusko, ale na Severní Ameriku. V červnovém rozhovoru pro podcast Na ledě přiznal, že po splnění dětského snu o NHL polevil. „Dostal jsem málo přes prsty,“ řekl a dodal, že by mu bývalo prospělo vyprášení na farmu. Místo toho zamířil zpátky do Evropy.
Tenhle detail mění celý příběh. Nejde o jednoduchou rovnici „Rusko špatné, NHL dobré“. Sekáč v obou ligách narazil na tvrdý byznys, v NHL na nemilosrdný systém výměn a stěhování, kde se „člověk ani nevybalí“, v KHL na neprůhledné mimolední podmínky. Rozdíl byl v tom, co ho z každé ligy vytlačilo: z NHL vlastní hlava, z Ruska prostředí kolem.
Po KHL přišlo Švýcarsko. Klidnější, předvídatelnější, ale sportovně stagnující. Sekáč sám přiznal, že mu tam chyběl impuls. Forma stála, motivace klesala. A v hlavě zrála myšlenka, která ho nakonec přivedla zpátky do Prahy.
Proč právě Sparta, proč právě teď
Třetí dítě. Konec kočovného života. Únava z balení kufrů po městech, kde rodina nikdy nezapustila kořeny. Když Sekáč v květnu 2026 vysvětloval návrat na Sport.cz, mluvil hlavně o rodině a o tom, jak ho české play-off přikovalo k televizi s „otevřenou tlamou“.
Sparta ho nepřivedla jako záchrannou posilu. Klub po minulé sezoně zachoval kostru kádru, vyměnil trenéry a Sekáče zařadil jako jedno z mála cílených doplnění. V týmu s titulovými ambicemi dostal jasnou roli: zkušenost z velkých lig, schopnost hrát pod tlakem, znalost prostředí. Ve 34 letech nejde o přestupní stanici. Jde o ukotvení.
KHL po roce 2022: izolovaná, ale stále bohatá
Sekáč opustil Rusko ještě před válkou na Ukrajině, ale liga, kterou zanechal za sebou, se od té doby proměnila zásadně. IIHF 28. února 2022 suspendovala ruské a běloruské týmy z mezinárodních soutěží. V únoru 2024 potvrdila, že návrat není bezpečný ani pro sezonu 2024/2025. Jokerit Helsinki a Dinamo Riga odešly, liga se smrskla na 22 klubů.
A přesto KHL dál láká hráče. V dubnu 2025 schválila 23 klubů na pět sezon dopředu a od ročníku 2026/2027 zvedla platový strop na 950 milionů rublů, minimum na 525 milionů. V aktuální sezoně jsou v oficiálních materiálech KHL dohledatelní minimálně tři Češi: Martin Frk a Dmitrij Jaškin v šanghajských Dragons, Libor Šulák v Admiralu. Izolace neznamená zánik. Znamená jiný druh atraktivity: vyšší platy, méně transparentnosti, žádná mezinárodní kontrola.
Co z toho zbývá
Sekáčova výpověď není whistleblowing ani skandál. Je to pozdní bilance muže, který prošel třemi hokeji, americkým, ruským a švýcarským, a zjistil, že žádný z nich není jen o hokeji. Po pěti zápasech za Spartu má čtyři body a klid, který si koupil za roky v džungli. Jestli jeho slova zchladí nějakého mladého Čecha před podpisem v KHL, bude to vedlejší efekt. Hlavní pointa je jednodušší: některé trofeje stojí víc, než se vejde do statistik.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka