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Vybledlé černé tričko nemusíte vyhazovat: dva šálky silné kávy v pračce a program máchání ho zase ztmaví

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Černá barva časem vybledne a oblíbený kus oblečení skončí v pytli s hadry, i když je jinak úplně v pořádku. Přitom se dá vrátit do původní podoby pomocí věci, kterou máte v kuchyni, a bez jediné vydané koruny.
Vybledlé černé tričko nemusíte vyhazovat: dva šálky silné kávy v pračce a program máchání ho zase ztmaví

Vybledlé černé tričko nemusíte vyhazovat: dva šálky silné kávy v pračce a program máchání ho zase ztmaví

Zdroj: Foto: nhubby00 - licence CC0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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