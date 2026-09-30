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Konečně bez fréz. Oprava hradeckého Gočárova okruhu tento týden skončí

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Po měsících omezení přichází pro hradecké řidiče dobrá zpráva. Oprava kilometrového úseku Gočárova okruhu v Hradci Králové včetně nájezdů u Malšovického nadjezdu je ve finále a na konci týdne má být hotovo.
Konečně bez fréz. Oprava hradeckého Gočárova okruhu tento týden skončí

Konečně bez fréz. Oprava hradeckého Gočárova okruhu tento týden skončí

Zdroj: Hanka Poskočilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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