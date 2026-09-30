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7 aplikací, které bych si v telefonu nechala, i kdybych polovinu ostatních smazala

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Telefon má mimořádný talent nabídnout nám třicet aplikací, které téměř nikdy neotevřeme, a současně schovat tu jednu, kterou potřebujeme právě teď. Pokud už má zabírat místo v kapse, kabelce a značné části našeho dne, ať nám alespoň něco skutečně usnadní.
7 aplikací, které bych si v telefonu nechala, i kdybych polovinu ostatních smazala

7 aplikací, které bych si v telefonu nechala, i kdybych polovinu ostatních smazala

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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