7 aplikací, které bych si v telefonu nechala, i kdybych polovinu ostatních smazala

1. Todoist: všechno, co už nechceš držet v hlavě
Zavolat zubaři, poslat fakturu, koupit dárek, objednat krmivo, dokončit prezentaci, vyměnit filtr v konvici a cestou domů nezapomenout na citron. Lidský mozek je skvělý nástroj, ale jako sklad náhodných povinností dokáže být značně otravný.
Todoist umožňuje úkoly zapisovat, třídit do projektů, plánovat termíny a nastavovat opakující se položky. Jeho největší výhoda není v tom, že by z tebe během týdne udělal dokonale organizovanou bytost, ale že úkol může přestat každých dvacet minut klepat zevnitř na lebku a čekat na místě, kde ho opravdu najdeš.
2. Flo: když chceš vidět cyklus jako celek
Flo patří mezi známé aplikace pro sledování menstruačního cyklu. Můžeš si zapisovat menstruaci, symptomy a další informace a postupně sledovat, jestli se některé vzorce opakují.
Praktické je to například při plánování, sledování vlastního těla nebo před návštěvou gynekologa, kde otázka „kdy byla poslední menstruace?“ dokáže z mozku vymazat přibližně šest předchozích týdnů.
Predikce aplikace ale není diagnóza ani přesné měření ovulace. Při výrazných změnách cyklu nebo zdravotních obtížích proto telefon zůstává záznamníkem, ne gynekologem.
3. 1Password: protože jedno heslo na všechno je velmi špatný životní plán
Správce hesel patří mezi aplikace, které vypadají nudně až do chvíle, kdy někdo získá přístup k jednomu z tvých účtů. 1Password ukládá přihlašovací údaje do šifrovaného trezoru a umožňuje používat silná unikátní hesla bez nutnosti každé z nich nosit v hlavě.
Hlavní výhodou je právě konec modelu, kdy stejné heslo chrání e-mail, e-shop, streamovací službu a účet, na kterém máš polovinu digitálního života. Únik údajů z jedné služby potom automaticky neodemkne všechny ostatní dveře.
4. Splitwise: aby společný víkend neskončil účetním auditem
Čtyři kamarádky vyrazí na víkend. Jedna zaplatila hotel, druhá benzín, třetí večeři a čtvrtá je přesvědčená, že kupovala snídani, ale absolutně netuší, kolik stála.
Splitwise průběžně zaznamenává společné výdaje a počítá, kdo komu dluží. Hodí se při cestování, ve sdílené domácnosti, u společných dárků nebo všude tam, kde se věta „nějak se potom vyrovnáme“ začíná nebezpečně podobat účetní metodě.
Peníze mají talent zkazit náladu i lidem, kteří se jinak mají velmi rádi. Trocha nudné matematiky v telefonu proto může být překvapivě dobrá investice do mezilidských vztahů.
5. Too Good To Go: levnější jídlo, které by jinak mohlo zůstat neprodané
Princip aplikace je jednoduchý. Restaurace, pekárny a další zapojené podniky nabízejí za nižší cenu přebytečné jídlo, které jim zůstalo na konci prodejního období.
Pro zákaznici to znamená levnější nákup a někdy trochu překvapení, protože obsah balíčku nemusí být předem známý do posledního croissantu. Pro podnik představuje možnost prodat alespoň část zásob, které by se jinak nemusely využít.
Je to jedna z mála situací, kdy spontánní nákup pečiva může působit téměř ekologicky zodpovědně. Této interpretace bychom pochopitelně neměly zneužívat každý večer.
6. Libby: knihovna, která bydlí v telefonu
Libby umožňuje uživatelům zapojených knihoven půjčovat elektronické knihy a audioknihy. Nabídka se liší podle konkrétní země a knihovního systému, ale princip je stejný jako u klasické knihovny: titul si vypůjčíš a po určité době vrátíš.
Je to velmi příjemná služba hlavně pro člověka, který čte hodně a už nechce přidávat další měsíční předplatné do sbírky položek stojících „jen pár eur“. Navíc nemusíš nosit domů další tašku knih, což je praktické zejména ve chvíli, kdy doma policím začínají docházet argumenty.
7. Tap Color: protože telefon nemusí pokaždé něco optimalizovat
Produktivita je užitečná, bezpečnost také a organizace života se někdy skutečně hodí. Jenže ne každá aplikace musí zvyšovat výkon, měřit pokrok nebo vysílat notifikaci, že jsme dnes ještě nebyly dostatečně efektivní.
Tap Color patří k jednoduchým aplikacím na vybarvování podle čísel. Na několik minut zaměstná ruce a pozornost něčím, u čeho není potřeba řešit práci, rozpočet ani seznam úkolů. Právě to může být její největší služba.
Dobrá aplikace ti má něco ubrat
Technologie nám ráda prodává představu, že každý problém vyřeší ještě jeden nástroj. Výsledkem bývá aplikace na úkoly, aplikace na soustředění, aplikace na připomínání používání aplikace na soustředění a několik upozornění, která člověka vyruší právě ve chvíli, kdy se konečně soustředil.
Proto bych používala jednoduché pravidlo: pokud mi aplikace pravidelně šetří čas, starost nebo mentální kapacitu, má právo v telefonu zůstat. Pokud pouze krásně zabírá místo mezi dalšími ikonkami, které jsem neotevřela od března, odstranění může být její poslední užitečná funkce.
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Zdroje: Todoist – Features [1], Flo – Period and Ovulation Tracker [2], 1Password – Password Manager [3], Splitwise [4], Too Good To Go [5], Libby by OverDrive [6]. IMG AI GENERATED