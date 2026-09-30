Hvězda Ulice odhodila zábrany a ukázala odvážné fotky. Alžběta Malá přiznala, proč nejraději tráví čas o samotě

V seriálu Ulice Alžběta Malá ztvárňuje postavu pohotové, vtipné i ostré Heleny Pátkové. VIP život zaznamenal, že herečka se teď ale prezentovala na sociálních sítích jinak, než jak ji diváci znají z obrazovky.
Sdílela sérii fotografií v průsvitném svetříku a velmi úsporném topu. Jenže kdo sleduje její rozhovory z posledních let, ví, že tohle není náhlý obrat ani provokace. Je to další krok ženy, která se dlouhodobě učí pracovat s vlastní viditelností, přestože se v soukromí nejlíp cítí úplně sama. Nebo právě proto. Dvě slova místo manifestu
K odvážným fotkám Malá připsala jen „Trénuju odvahu“ a nechala je mluvit samy za sebe. Žádný manifest, žádné prohlášení o sebepřijetí nebo pozitivním vztahu k vlastnímu tělu. Jen stručná věta, která přesně
odpovídá tomu, jak se herečka dlouhodobě prezentuje: vědomě, kontrolovaně a s minimem slov navíc. Načasování ale přichází v období, kdy je Malá profesně nejviditelnější za celou kariéru: běží Ulice, na platformě Oneplay je k vidění seriál Guru a za roli Hany Vaňkové ve Smyslu pro tumor získala nominaci na Českého lva v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli v seriálovém díle.
V rozhovoru pro
Novinky Malá otevřeně popsala, jak funguje mimo kamery. Řekla, že je „hodně introvertní“ a baterky si nejlíp dobíjí o samotě, v přírodě, při dlouhých procházkách, ideálně bez společnosti. Přiznala, že by klidně byla sama skoro pořád, i když to vzhledem k profesi herečky může znít nezvykle. Samota pro ni ale není únik. Je to pracovní nástroj. Nejoblíbenější část přípravy na roli je podle jejích slov chvíle, kdy může být sama se scénářem a vlastní intuicí. Naopak natáčecí plac, s desítkami lidí, neustálým přepínáním mezi rolí a realitou, se záplavou vjemů, je pro ni energeticky nejnáročnější. Učí se s tím pracovat, ale nepředstírá, že je to snadné. Cesta mimo školní model
Kariéra Malé se vymyká klasickému scénáři české herečky. Na pražskou DAMU nastoupila, ale po prvním roce odešla. V rozhovoru pro pořad TALK!
popsala nesoulad mezi svou představou a realitou školy: zastaralé nastavení, tlak, stírání hranic mezi pedagogy a studenty. Řekla, že z tamních poměrů onemocněla a musela chránit vlastní zdraví.
Rozhodnutí nelituje. Průlom přišel jinou cestou:
Webseriál Pět let, za který získala herecké ocenění na festivalu Serial Killer v roce 2022. Role Hany Vaňkové ve Smyslu pro tumor na České televizi, vnučka pečující o vážně nemocného dědečka, role, která jí vynesla nominaci na Českého lva. Helena Pátková v Ulici, pohotová, vtipná, empatická, ale umějící být i ostrá. Kamila v Guru, mladá žena s pocity méněcennosti a vážnými následky po setkání s manipulativním guru.
V televizi a filmu dostává převážně hluboké, vážné role kolem silných společenských témat. Komediální polohu si občas dopřeje na divadle, v projektech jako Bezkyslíkatí od OLDstars nebo festivalově uváděné Poslední zhasne od Divadla LETÍ.
Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Bezpečí jako podmínka odvahy
Malá není jen komentátorkou tématu bezpečného prostředí v české audiovizi. Od roku 2025 spolupracuje s intimní koordinátorkou Jankou Neustupovou na workshopech pro filmové a divadelní školy. V rozhovoru pro Vogue řekla, že
koordinátor intimity je v zahraničí běžná věc, zatímco v Česku na to lidé „zatím nejsou zvyklí“. Upozornila, že herci se v Česku často bojí ozvat, aby nebyli nahrazeni. Její argument je přitom pragmatický, ne ideologický: bezpečí zvyšuje kreativitu. Herec, který ví, kde jsou hranice, se paradoxně odváží víc.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová