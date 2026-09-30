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Hvězda Ulice odhodila zábrany a ukázala odvážné fotky. Alžběta Malá přiznala, proč nejraději tráví čas o samotě

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Herečka známá jako Helena Pátková ze seriálu Ulice zveřejnila na Instagramu sérii snímků, které okomentovala dvěma slovy: „Trénuju odvahu.“
Hvězda Ulice odhodila zábrany a ukázala odvážné fotky. Alžběta Malá přiznala, proč nejraději tráví čas o samotě

Hvězda Ulice odhodila zábrany a ukázala odvážné fotky. Alžběta Malá přiznala, proč nejraději tráví čas o samotě

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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