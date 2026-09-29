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Hradec Králové díky fantastickému úvodu prodloužil mizérii Sparty

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Hokejisté pražské Sparty prohráli čtvrté z posledních pěti utkání extraligy. V utkání vůbec nezvládli úvod, když do páté minuty třikrát inkasovali, přes aktivitu ve zbytku zápasu už ztrátu nedohnali a prohráli 3:4. Gólem a dvěma asistencemi pomohl k úspěchu týmu Mountfieldu obránce Anders Koch.
Hradec Králové díky fantastickému úvodu prodloužil mizérii Sparty

Hradec Králové díky fantastickému úvodu prodloužil mizérii Sparty

Zdroj: Mountfield HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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