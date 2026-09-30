Starší iPhone zvládne 500 nabíjecích cyklů, novější tisíc: noční nabíjení do plna vás k limitu dožene dřív

Lithiový článek držený blízko sta procent je pod trvale vysokým napětím a chemické reakce, které mu ubírají kapacitu, v tom stavu běží rychleji. Telefon, který od půlnoci do rána leží plně nabitý na nočním stolku, se tedy sice nepoškodí nijak dramaticky, ale osm hodin denně tráví v režimu, který mu nesvědčí. A pokud leží pod polštářem nebo přikrývkou, přidá se k vysokému nabití ještě teplo.
Nad 35 °C se degradace násobí, i když se telefon nepřebije
Apple na svých podpůrných stránkách výslovně uvádí, že iPhone je bezpečné nechat připojený přes noc, protože nabíjení se po dosažení plné kapacity zastaví. Google říká totéž o Pixelech, Samsung u svých telefonů také. Uživatel z toho logicky vyvodí, že nemá důvod měnit zvyk, který mu roky funguje.
Bezpečnost ale znamená, že se přístroj nepřehřeje a nevzplane. O tom, jak rychle baterie stárne, ta věta neříká nic. Vysoký stav nabití zvyšuje napětí na elektrodách a urychluje nevratné chemické změny uvnitř článku, a když se k tomu přidá teplota nad 35 °C, degradace se násobí. Takovou teplotu přitom telefon snadno dosáhne v posteli pod dekou, na palubní desce za sklem i při nabíjení během náročné hry.
Výrobci tak odpovídají na otázku, jestli se něco stane dnes v noci. Uživatele ovšem trápí něco jiného: jestli bude telefon za dva roky ještě stíhat do večera.
Jeden cyklus denně a rozdíl 500 cyklů dělá rok a čtvrt
Apple počítá životnost v nabíjecích cyklech. Jeden cyklus znamená kompletní vybití a nabití celé kapacity, klidně rozložené do dvou dnů, takže dvakrát po padesáti procentech je jeden cyklus. Za hranici, kdy už baterie není v pořádku, se bere 80 procent původní kapacity.
iPhone 14 a starší modely mají tuto hranici nastavenou na 500 cyklů, iPhone 15 a novější na tisíc. U Pixelů to vypadá podobně: řady 3 až 8 Pro a Fold zvládnou zhruba 800 cyklů, Pixel 8a a novější opět tisíc. Při zhruba jednom plném cyklu denně znamená rozdíl mezi pěti sty a tisícem cyklů přibližně rok a čtvrt běžného používání, což je u telefonu, který si člověk kupuje na tři nebo čtyři roky, zásadní rozdíl.
Kdo baterii drží trvale na maximu a nechává ji přitom zahřívat, dorazí ke hranici 80 procent dřív, než by mu podle tabulky výrobce příslušelo. V praxi to vypadá tak, že telefon začne docházet v půlce odpoledne.
V Německu nabíjí přes noc 77 % lidí, v USA o 13 bodů méně
Reprezentativní český průzkum k nočnímu nabíjení neexistuje, respektive se ho nepodařilo dohledat. Nejbližší tvrdá čísla má německý Bitkom, který v květnu 2024 zjistil, že přes noc nabíjí 77 procent tamních uživatelů chytrých telefonů. Americký průzkum NPD Group pro OnePlus uvádí 64 procent. Jde tedy o návyk, který drží napříč trhy, a předpokládat, že Češi to dělají jinak, nedává smysl.
Důvod je banálně praktický. Člověk večer zapojí kabel, usne a ráno má stoprocentně nabitý telefon. Marketing k tomu léta přidává slib celého dne na jedno nabití, takže plná baterie po probuzení působí jako správný výchozí stav. Titíž výrobci ovšem do svých systémů přidávají funkce, jejichž smyslem je držet telefon na sto procentech co nejkratší dobu. Ta dvě sdělení si odporují a uživatel z nich slyší jen to první.
Co zapnout v iPhonu, Pixelu i Samsungu ještě dnes večer
Nejjednodušší zásah je optimalizované nabíjení. iPhone má funkce Optimized Battery Charging a Charge Limit s možností zastavit nabíjení na 80 procentech, Pixel nabízí Adaptive Charging a stejný osmdesátiprocentní strop, Samsung má v rozhraní One UI 6.1 režimy Basic, Adaptive a Maximum. Nic z toho nestojí peníze ani čas, jde o jedno přepnutí v nastavení.
Druhá věc je způsob dobíjení. Lithiové baterie nemají paměťový efekt, ten patřil starým nikl-kadmiovým článkům, takže krátké dobití ze čtyřiceti na sedmdesát procent jim nijak neuškodí. Praktická pomůcka zní držet se mezi 20 a 80 procenty, ale není to dogma: když člověk potřebuje plnou baterii na cestu, nabije si ji. Chyba je dělat to každý den ze zvyku.
Zbývá teplota a nabíječka. Telefon nepatří pod přikrývku, na palubní desku ani na kabel během hraní, ideální je pokojová teplota. U adaptéru nerozhoduje značka, ale certifikace: Apple sám povoluje kompatibilní adaptéry třetích stran, které splňují bezpečnostní normy, zatímco riziko představují necertifikované kusy z tržnice.
Proč kalibrační cyklus kapacitu nevrátí a co dělá Battery Health Assistance
Chemické stárnutí lithiové baterie je nevratné. Žádná aplikace, žádný kalibrační cyklus a žádný trik ztracenou kapacitu nevrátí, všechno, co se dá dělat, je zpomalit další úbytek. Google u novějších Pixelů nasazuje funkci Battery Health Assistance, která od dvoustého cyklu postupně snižuje maximální napětí článku právě proto, aby degradaci přibrzdila. Je to prevence, ne oprava.
Když telefon jinak funguje a má softwarovou podporu, výměna baterie vyjde na pár stokorun až nízké jednotky tisíc korun, tedy na zlomek ceny nového přístroje. Apple i Google doporučují ji vyměnit ve chvíli, kdy kapacita klesne pod 80 procent původní hodnoty.