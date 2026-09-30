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Starší iPhone zvládne 500 nabíjecích cyklů, novější tisíc: noční nabíjení do plna vás k limitu dožene dřív

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Telefon na nabíječce přes noc se nepřebije, v tom mají Apple i Google pravdu. Životnost baterie je ale jiná kategorie než bezpečnost a rozhoduje o ní hlavně napětí v článku a teplota. Obojí jde ovlivnit jedním přepínačem v nastavení.
Starší iPhone zvládne 500 nabíjecích cyklů, novější tisíc: noční nabíjení do plna vás k limitu dožene dřív

Starší iPhone zvládne 500 nabíjecích cyklů, novější tisíc: noční nabíjení do plna vás k limitu dožene dřív

Zdroj: Foto: rawpixel.com rawpixel - licence CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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