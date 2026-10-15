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ČSSZ mění pravidla pro důchodce. Od ledna 2027 by si měli dát pozor na jednu důležitou věc

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ČSSZ mění pravidla pro důchodce. Od ledna 2027 by si měli dát pozor na jednu důležitou věc České seniory čeká od 1. ledna 2027 změna,…
ČSSZ mění pravidla pro důchodce - Od ledna 2027 by si měli dát pozor na jednu důležitou věc

ČSSZ mění pravidla pro důchodce - Od ledna 2027 by si měli dát pozor na jednu důležitou věc

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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