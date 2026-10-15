ČSSZ mění pravidla pro důchodce. Od ledna 2027 by si měli dát pozor na jednu důležitou věc
České seniory čeká od 1. ledna 2027 změna, o které zatím většina z nich nemá ani tušení. Podívejte se, jakým způsobem budete nově informováni, co se valorizace vašeho důchodu týče.
Další vlna valorizace od nového roku je za dveřmi. Senioři by neměli přehlédnout důležitou novinku
Pravidla týkající se informování o valorizaci starobních důchodů se změnila a mnoho seniorů o tom možná stále neví. Přestože se důchody zvyšují automaticky, oznámení o nové výši penze už ČSSZ neposílá všem poštou. Co by měli důchodci vědět před lednovou valorizací v roce 2027?
Jako každý rok proběhne od 1. ledna 2027 valorizace důchodů. Senioři by ale neměli přehlédnout důležitou změnu, která se týká informování o nové výši jejich penze. Zatímco dříve ČSSZ posílala oznámení o zvýšení důchodu automaticky poštou, od ledna 2026 přešla primárně na elektronické doručování. Kdo chce papírovou podobu, musí o její zasílání požádat!
Nutno podotknout, že starobní důchod pobírají v České republice více než dva miliony lidí. Valorizace probíhá pravidelně v lednu, ale od letošního roku přichází již zmiňovaná novinka. Zatímco dříve byli senioři o valorizaci informováni dopisem, který obsahoval informace o tom, o kolik se důchod pro nadcházející rok změnil, i to, jaká je nová měsíční částka, letos tomu bude jinak.
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O novinkách ve valorizaci se senioři dozví online nebo na pobočce
Informaci o valorizaci důchodů mohou již několik let senioři najít na internetu. To, že Česká správa sociálního zabezpečení posílala těmto osobám dopis, patřilo k běžným a zcela bezplatným službám.
Od roku 2026 je ale způsob doručování těchto oznámení jiný. Letošní rok si museli čeští důchodci zvyknout na jednu nepříjemnou novinku. O té však ČSSZ informovala už v roce 2025, ale většina českých důchodců o této zprávě dosud neví.
Ten, kdo se o tyto informace nezajímal, může mít pocit, že jde o naprostou novinku, přitom už byly změny oficiálně oznámeny už v lednu 2025 a to konkrétně v tiskové zprávě z ledna roku 2025 je možné najít přímo vyjádření ČSSZ: „S ohledem na rozvoj a snadnou dostupnost prostředků sloužících jako elektronická identita přejde ČSSZ od roku 2026 primárně na elektronickou formu zasílání valorizačních oznámení.“
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O zasílání dopisu je možné požádat
Pro většinu důchodců je změna v posílání dopisů s informacemi o změně výše důchodu velmi nepříjemnou novinkou. Byli zvyklí, že je úřad v dopise informoval o přesné výši důchodu po lednové valorizaci. Naštěstí je tu možnost, jak dopis s důležitými informacemi obdržet i po této zásadní změně.
Starobní důchod bude samozřejmě valorizován i bez dopisu
Pokud patříte k těm, kteří mají rádi klasickou korespondenci a důležité informace si raději přečtete z papíru, můžete si o dopis zažádat. Pokud tak učiníte v této době, první dopis dostanete už v roce 2028.
Termín pro podání žádosti o zasílání oznámení k valorizaci v lednu 2027 uplynul 30. září 2026. Pokud o zasílání papírového oznámení požádáte teď, bude se žádost vztahovat až na valorizaci v lednu 2028.
V každém případě se senioři nemusejí bát, že by k valorizaci právě jejich penze nedošlo. Valorizace probíhá zcela automaticky podle zákonných pravidel, ale i zde platí jedno zásadní pravidlo, že kdo už jednou v minulosti o dopis žádal, znovu žádat nemusí.
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Kde vyplnit žádost o pravidelné zasílání dopisu
Žádost o pravidelné zasílání dopisu je možné vyplnit online. Formulář je k dispozici na webových stránkách ČSSZ. Vyplněný a podepsaný formulář poté stačí poslat poštou, datovou schránkou nebo emailem s uznávaným podpisem. V případě potřeby mohou senioři požádat o pomoc kteroukoli okresní správu sociálního zabezpečení.
Zasílání dopisu může být zpoplatněno
Protože ČSSZ automatické posílání dopisu s novou výměrou starobního důchodu po valorizaci zrušila, může být jeho zasílání zpoplatněné. To se odvíjí podle toho, jaký ročník jste. Důchodci, kteří se narodili před 1. lednem 1955, mají službu zasílání dopisu zdarma. Mladší ročníky, tedy lidé narození 1. ledna 1955 a později, hradí náklady na zaslání podle aktuálního ceníku poštovného, které je aktuálně u ekonomického psaní do 50 g stanoveno na 31 korun. Tuto částku si ČSSZ automaticky strhne z první valorizované splátky důchodu.
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Jak se podívat na výši důchodu po valorizaci online?
Další variantou, jak zjistit výši důchodu po automatické valorizaci a zdarma, navíc z pohodlí domova, je podívat se na ePortál ČSSZ. Přihlásit se do něj lze například bankovní identitou. Pokud navštívíte OSSZ, tento dokument vám na úřadě vytisknou také zdarma.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Valorizace důchodu probíhá každoročně zcela automaticky. Pokud ovšem chcete dostávat oznámení o nové výši své penze v papírové podobě, je potřeba o jeho zasílání požádat. Žádost podaná po 30. září 2026 se vztahuje až na valorizaci v lednu 2028.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: ceskaposta.cz, cssz.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz