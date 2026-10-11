Důchody od ledna 2027 vzrostou. Lidé s nejnižší penzí dostanou o 540 korun navíc

Starobní důchodci s nejnižším důchodem si od 1. ledna 2027 polepší o 540 korun. Je to bezmála dvojnásobek toho, co dostanou jiní.
Minimální starobní důchod překročí hranici 10 tisíc korun
Od 1. ledna 2027 se díky valorizaci opět zvýší důchody. Tentokrát si v poměru k dosavadní výši důchodu polepší nejvíce lidé s nejnižší penzí. Minimální starobní důchod vzroste o 540 korun měsíčně, ale průměrná penze se má zvýšit pouze o 304 korun měsíčně. Může za to nastavení minimálních důchodů, které je od letošního roku navázané na průměrnou mzdu.
Minimální starobní důchod z letošních 9 800 korun vzroste od nového roku na 10 340 korun měsíčně, což je rozdíl asi 5,5 % a jde o výraznější nárůst než u běžné valorizace. Výše průměrného starobního důchodu se zvedne z letošních 21 892 korun na 22 196 korun, což je jen o 1,4 %.
Co stojí za nárůstem nejnižších důchodů?
Nejnižší důchody stanovuje zákonné minimum. Důchod se skládá z procentní výměry a základní výměry. Zatímco je základní výměra pro všechny stejná, procentní výměra se odvíjí od délky pojištění a předchozích výdělků.
U nejnižších penzí je státem stanoveno, pod jakou částku nesmí procentní výměra klesnout. Od letošního roku je toto minimum navíc navázané na průměrnou mzdu, z čehož vyplývá, že základní výměra a minimální procentní výměra starobního důchodu odpovídají 10 % průměrné mzdy. Minimální starobní důchod tak činí 20 % průměrné mzdy.
Od nového roku vzroste základní výměra z původních 4 900 na 5 170 korun. A na 5 170 korun vzroste rovněž minimální procentní výměra. Při sečtení obou částek se dostáváme na částku 10 340 korun měsíčně.
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Vzrostou i další druhy penze
Od 1. ledna 2027 vzrostou kromě starobních důchodů také vdovské, vdovecké, sirotčí a invalidní důchody. O 540 korun měsíčně si polepší také lidé, kteří pobírají minimální invalidní důchod III. stupně. U dalších druhů penzí se bude nárůst řídit podle toho, jak je nastavená jejich minimální výše.
Porovnání výše jednotlivých důchodů v roce 2026 a 2027
|Druh důchodu
|Minimum 2026
|Minimum 2027
|Zvýšení
|Starobní
|9 800 Kč
|10 340 Kč
|540 Kč
|Invalidní III. stupně
|9 800 Kč
|10 340 Kč
|540 Kč
|Invalidní II. stupně
|7 350 Kč
|7 755 Kč
|405 Kč
|Vdovský/vdovecký
|7 350 Kč
|7 755 Kč
|405 Kč
|Invalidní I. stupně
|6 534 Kč
|6 894 Kč
|360 Kč
|Sirotčí
|6 860 Kč
|7 238 Kč
|378 Kč
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Pozor na zvýšení u jiných důchodů
Nárůst důchodu o 540 korun se nevztahuje na všechny důchodce. Pokud pobíráte vyšší penze, její navýšení se bude odvíjet od výše procentní výměry. Základní i výměra vzroste každému o 270 a korun procentní výměra se zvýší o dalších 0,2 %. Například u důchodu ve výši 15 tisíc korun bude celkové navýšení přibližně 290 korun měsíčně.
💰 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Od ledna 2027 si jako každoročně přilepší penzisté napříč republikou, přičemž nejlépe na tom budou ti s minimálními důchody. Ti si polepší o 540 korun, zatímco průměrný starobní důchod vzroste o 304 korun. Základní výměra důchodu se zvýší o 270 korun a procentní výměra vzroste o 0,2 %.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: mpsv.gov.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz