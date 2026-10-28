Prezident Petr Pavel přesunul své bydliště z Černoučku do vily v Praze. Místní si po nájezdech turistů oddechli

Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou. FOTO: Gov.pl, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons
Po zvolení Petra Pavla do čela státu v roce 2023 zamířily do jeho domovského Černoučku davy turistů z celého Česka. Místní se měsíce potýkali se zástupy zvědavců, kteří chtěli na vlastní oči vidět dům prezidentského páru. Na podzim téhož roku se ale prezident s manželkou přesunul do pražské Lumbeho vily a třistahlavá vesnice na Litoměřicku se vrátila k běžnému životu. Zástupy zvědavců pod Řípem
Před třemi lety se obec na úpatí památné hory Říp stala neplánovaně vyhledávaným výletním cílem. Stovky lidí sem mířily hlavně během víkendů a vyptávaly se na dům s meruňkovou fasádou a cihlovým obložením, kde
žil s manželkou Evou a kočkou Mickou. Petr Pavel
„Jsme rádi, že je v obci zase klid. Bylo to bláznivé období, hlavně kolem samotných voleb. Po nich tady propukla autoturistika, kdy do obce jezdily celé rodiny,“ řekla v roce 2024 pro Novinky starostka Černoučku Lucie Kavánová.
Během největšího náporu pořídila radnice turistickou mapu a zvažovala i vydání pamětní pohlednice nebo odznáčku. Turistický boom ale do konce léta roku 2023 opadl a obec dala přednost investicím do oprav obecních budov.
Místní obyvatelé si oddechli
Starousedlíci nesli nečekanou popularitu těžce a na dotazy přespolních často reagovali vyhýbavě.
„Byla to otrava. Jsme rádi, že to máme za sebou,“ uvedli s odstupem času členové jedné z místních rodin.
Jejich málomluvnost tehdy novinářům vysvětlil soused Zdeněk Karhan.
„Nedivte se, nebyli jsme na takový zájem zvyklí. Lidé jsou rádi, že je klid a nechtějí se k tomu vracet,“ řekl s tím, že vesnička podle něj znovu odpočívá.
Podle starostky Kavánové do obce v posledních letech zavítají cizí lidé už jen minimálně. Občas si prohlédnou kostel svatého Bartoloměje a odjedou. Přičítá to faktu, že se prezident ve vsi objevuje zřídka. Dříve chodil na procházky, účastnil se s manželkou obecních akcí a zašel na pivo do místní hasičské pivnice. Eva Pavlová v Černoučku působila jako zastupitelka a Petr Pavel si zde ponechal trvalý pobyt, takže do obce stále jezdí odevzdávat svůj volební hlas.
Tlak na přesun do Lumbeho vily
Prezident zpočátku opuštění severočeského domova odmítal a chtěl na Hrad dojíždět.
„Nejraději bych bydlel doma. Myslím, že prezident je první mezi rovnými. Není nikde dáno, že by musel bydlet na Hradě nebo někde na zámku,“ vysvětlil ještě před prvním kolem voleb v roce 2023.
Na podzim téhož roku se tak prezidentský pár přestěhoval do Lumbeho vily na pražských Hradčanech a do Černoučku se začal vracet převážně na víkendy. Zvolené sídlo v ulici U Brusnice původně sloužilo jako pozdně klasicistní měšťanská stavba a nabízí celkem tři byty.
Pohled na vilu z Lumbeho zahrady. FOTO: Jklamo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Sídla předchozích hlav státu
Petr Pavel se přesunem do Lumbeho vily zařadil po bok Václava Klause a
, kteří ji využívali před ním. Václav Havel v ní po roce 1989 strávil jen krátký čas, než se přestěhoval ze svého bytu na nábřeží do vlastní vily v Dělostřelecké ulici. Zeman se po čase z Lumbeho vily přesunul na lánský zámek a přímo v Lánech si po skončení mandátu koupil dům. Miloše Zemana
První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk naopak obýval apartmán v Novém královském paláci, který pro něj navrhl architekt Josip Plečnik. Jeho nástupce Edvard Beneš zvažoval bydlení v Míčovně, ale nakonec padlo rozhodnutí na vilu v Královských zahradách. Její stavba se dočkala dokončení až za éry Klementa Gottwalda a dlouhá léta sloužila komunistickým prezidentům.
Kromě domku na Litoměřicku vlastní Petr Pavel také chalupu v České Čermné na Náchodsku. V obci tráví čas především v létě a místní ho běžně potkávají ve flanelové košili. V prvním kole prezidentských voleb zde v roce 2023 obdržel 77 procent hlasů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( novinky, cnn.iprima, blesk, poznatsvet).