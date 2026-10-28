Češi mají nového favorita na topení. Tohle dřevo hoří, i když není úplně suché

Kdo topí v kamnech nebo v krbu, ví, jak umí potrápit polena, která byla ještě letos živým stromem. Oheň se nechce rozhořet, sklo se šedivě zakouří a teplo dlouho nepřichází. Jedna domácí dřevina ale mezi topiči získala pověst, že si s takovou situací poradí lépe než ostatní. Kolik je na tom pravdy a kde ta pověst končí?
Jasan začíná s menším množstvím vody
Řeč je o jasanu. Patří k oblíbeným druhům palivového dřeva, vedle buku a dubu ho seženete bez potíží a za své peníze dostanete solidní palivo. Kromě toho si nese zvláštní pověst, protože ho prý lze přiložit do kamen dřív, než úplně vyschne.
Vysvětlení souvisí s vodou, kterou má strom v sobě. Polena z čerstvě pokáceného stromu mají obvykle 40 až 50 procent vody a dokud se ta v kamnech nevypaří, oheň se pořádně nerozhoří. Čerstvě pokácený jasan přitom obsahuje méně vody než třeba dub nebo buk. Na vypařování pak padne méně tepla a polena chytají ochotněji.
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Kilogram suchého jasanu v sobě ukrývá zhruba 4,1 kWh energie a dub s habrem jsou na tom podobně, rozdíl dělá nanejvýš pár desetin kWh. V obývacím pokoji by takový rozdíl nikdo nepoznal.
Obě dřeviny se liší hlavně tempem. Jasanová polena se rozhoří během chvilky, takže se hodí, když je potřeba rychle prohřát místnost. Za prosklenými dvířky krbu je navíc radost se na jejich plameny dívat. Dub a habr naproti tomu hoří pomaleji a jedna dávka polen v topeništi vystačí na delší dobu. Dá se tedy zatápět jasanem a dubová nebo habrová polena přiložit, až mají kamna hřát co nejdéle.
Vlastnost Jasan Dub a habr Energie v kilogramu suchého dřeva zhruba 4,1 kWh podobně, nanejvýš o pár desetin kWh víc Rozhoření během chvilky pomaleji, zato hoří déle Kdy po něm sáhnout když je potřeba rychle prohřát místnost když mají kamna hřát co nejdéle Kde jeho pověst končí Přečtěte si také: Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví
To, že polena chytnou, ještě nic neříká o tom, kolik tepla z nich dostanete. Za vhodné palivo se považují polena, ve kterých zůstává nejvýš 20 procent vody, a čerstvý jasan tuto hranici pořád překračuje. Pravidlo přitom platí pro jasan stejně jako pro jakékoli jiné palivové dřevo. Na tom, jak polena hoří, se obsah vody podepíše víc než to, z jakého stromu pocházejí.
Z vlhkých polen jde víc kouře a v komíně se po nich ukládá víc nánosů. Odpařování vody navíc bere teplo, které by jinak šlo do místnosti. Listnaté dřevo s 15 procenty vody dá kolem 14,6 MJ na kilogram, zatímco při 50 procentech je to jen asi 7,6 MJ, tedy zhruba polovina. Při topení čerstvým jasanem se ho tak za zimu spálí víc a komín se přitom zanáší.
Lidová moudrost o syrovém jasanu proto platí jen napůl. Kdo ho nechá řádně proschnout, dostane z něj víc tepla a méně kouře.
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Na sušení si jasan obvykle žádá méně času než ostatní tvrdé listnáče, přesné odhady se ale rozcházejí. Některé zdroje počítají s půl rokem až rokem, jiné radí dopřát mu rok a půl až dva roky. Náskok jasanu plyne hlavně z toho, že vyráží s menším množstvím vody, a tak mu k cíli zbývá kratší cesta.
Hranice pod stříškou, která neleží přímo na zemi a ke které se dostane vzduch, pomáhá jasanovým polenům rychleji proschnout. Ilustrační foto. Zdroj: Ries Bosch / Unsplash.
Na rychlost schnutí má velký vliv, jak s dřevem po pokácení naložíte:
polena štípejte hned, jak strom padne, a rovnou na velikost, která se vejde do vašich kamen, protože rozštípaná polínka vystaví vzduchu víc dřeva a voda z nich uniká rychleji (u jasanu to jde dobře, má rovná vlákna a štípe se snáz než dub); hranici postavte pod přístřešek, kde ji stříška chrání před deštěm; neskládejte ji přímo na zem a nezakrývejte ji celou plachtou, aby se k polenům dostal vzduch ze stran i odspodu. Přečtěte si také: Žádná výměna žárovek za LED: udělejte s lampami tohle
Jestli jsou polena připravená, napoví jednoduchá zkouška. Stačí vzít dvě polena a klepnout jimi o sebe. Vyschlá vydají zvonivý tón, ta s vodou uvnitř jen tlumeně ťuknou. Polena na příští topnou sezonu se vyplatí naštípat a uložit hodně dopředu, aby měla na proschnutí dost času.
Zdroje: https://www.nkz.cz/praxe/uzitkova-zahrada/jasan-jako-drevo-na-topeni, https://engineerfix.com/can-you-burn-ash-wood-in-a-fireplace-2/, https://www.hunker.com/13402156/how-long-should-ash-wood-season-for-before-being-burned, https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/12-vyhrevnosti-a-merne-jednotky-palivoveho-dreva, https://www.estav.cz/cz/11219.topite-letosnim-cerstvym-drevem-zmerili-jsme-kdy-je-drivi-vhodne-k-vytapeni, https://www.e15.cz/radce/jake-palivove-drevo-je-nejvhodnejsi-na-topeni-a-proc-1430967, https://research.fs.usda.gov/download/treesearch/37428.pdf, https://www.woodmek.cz/l/jasanove-palivove-drevo/
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