Kolik bere německý číšník oproti českému? Rozdíl přesahuje 40 tisíc měsíčně bez dýšek!

Zajímá vás, kolik bere německý číšník oproti českému? Obsluha hostů se zvláště v Německu vyplatí. Na výplatní pásce totiž dělá rozdíl mezi českým a německým platem více než 40 tisíc a nejsou tam započtená dýška.
Práce v pohostinství má své výhody, v Německu obzvláště
Práce v restauraci je pro mnohé oblíbenou profesí. Příjem objednávek, roznášení jídel a nápojů a v neposlední řadě obsluha a komunikace s hosty. To, jak moc si s hosty číšník nebo číšnice rozumí, se nakonec promítne na zpropitném.
Tato práce se v Německu oproti českým restauračním zařízením moc neliší. Až na jednu podstatnou věc, a to je výplatní páska. Konkrétně tedy cifra, která jasně prozrazuje výplatu. A teď přichází to podstatné. Zatímco německý číšník si podle oficiálních mzdových statistik dělá v přepočtu přes 64 tisíc korun hrubého měsíčně, jeho český kolega má medián mzdy necelých 24 tisíc korun.
Čtěte také: Kontrola radiátorů před zimou: Pozor na drobnost, díky které nemusí topení správně hřát
Rozdíl mezi českým a německým číšníkem/servírkou je přibližně 40 tisíc korun měsíčně.
Jenže samotná čísla neříkají všechno. Dále záleží na zkušenostech, regionu, typu restaurace i na tom, kolik zaměstnanec nakonec dostane na spropitném. Podívejme se, jak si oba výdělky stojí vedle sebe.
Kolik bere číšník v Německu podle úrovně mzdy?
Pro srovnání v tomto článku vycházíme z německého oficiálního mzdového atlasu Bundesagentur für Arbeit. Ten uvádí čísla hrubých měsíčních mezd zaměstnanců na plný úvazek v gastronomickém servisu. Medián činí 2 652 eur, přičemž polovina zaměstnanců má mzdu nižší a polovina vyšší.
Pro aktuální přepočet mzdy používáme orientační kurz 1 € = 24,27 Kč. Skutečná korunová hodnota se mění dle aktuálního kurzu.
|Úroveň mzdy
|Hrubá měsíční mzda v Německu
|Přibližně v Kč
|Dolní kvartil
|2 275 €
|55 200 Kč
|Medián
|2 652 €
|64 400 Kč
|Horní kvartil
|3 128 €
|75 900 Kč
Je rozdíl mezi horním a dolním kvartilem ukazuje, že ani v Německu nemají všichni číšníci ani servírky stejný příjem. Polovina zaměstnanců se nachází mezi těmito hodnotami. Mzdu ovlivňuje například kvalifikace, praxe, odpovědnost i místo, kde člověk pracuje.
Čtěte také: Ekonom radí: Špatně nastavená fixace elektřiny a plynu ruinuje rodinný rozpočet. Stará pravidla už dávno neplatí!
Kolik bere číšník v Česku?
Pokud se podíváme na průměrnou měsíční mzdu českého číšníka/servírky, můžeme se opřít o data informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Podle statistiky pro profesní skupinu číšníků a servírek činí medián hrubé mzdy 23 993 korun, přičemž průměrná mzda dosahuje 27 166 korun.
|Ukazatel
|Hrubá měsíční mzda
|Medián
|23 993 Kč
|Průměr
|27 166 Kč
Čtěte také: Proč máte účty za topení pořád vysoké? Může za to termostat a špatně odvzdušněný radiátor
Německý číšník bere v přepočtu zhruba 2,7násobek českého mediánu
Pokud se podíváme na obě statistiky vedle sebe, platový rozdíl je výrazný. Německý medián po přepočtu vychází přibližně na 64 400 korun hrubého měsíčně, zatímco český medián činí 23 993 korun.
|Srovnání
|Hrubá měsíční mzda
|Německo – medián
|přibližně 64 400 Kč
|Česko – medián
|23 993 Kč
|Rozdíl
|přibližně 40 400 Kč
Nutno podotknout, že jde o hrubé mzdy, nikoliv o částky, které zaměstnanci skutečně dostanou při výplatě na svůj účet. Při rozhodování o práci v zahraničí je nutné počítat také s odvody, daněmi, náklady na bydlení a dojíždění.
Čtěte také: Kolik bere německý elektrikář oproti českému? Rozdíl může přesáhnout 50 tisíc měsíčně
Kde si číšníci v Německu vydělají nejvíc?
Rozdíly jsou patrné i mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Oficiální německý mzdový atlas uvádí u gastronomického servisu například tyto mediány hrubé měsíční mzdy:
|Spolková země
|Hrubá mzda v eurech
|Přibližně v Kč
|Šlesvicko-Holštýnsko
|2 767 €
|67 200 Kč
|Hamburk
|2 758 €
|66 900 Kč
|Hesensko
|2 751 €
|66 800 Kč
|Bavorsko
|2 737 €
|66 400 Kč
|Sasko
|2 468 €
|59 900 Kč
|Sasko-Anhaltsko
|2 433 €
|59 000 Kč
Spropitné může výdělek zvýšit, ale není to totéž, co mzda
U číšníků čistou mzdu také zásadně ovlivňuje spropitné. Jeho výše se odvíjí od počtu hostů, útraty, typu podniku i způsobu rozdělování mezi zaměstnance. V rušné restauraci může dýško představovat významnou část příjmu.
Vyplatí se českému číšníkovi odjet za prací do Německa?
Pokud se podíváme na hrubé mzdové statistiky, vychází pro české číšníky a servírky práce v Německu výrazně lépe. Rozdíl kolem 40 000 korun měsíčně je dost velký na to, aby stálo za to porovnat konkrétní pracovní nabídky v Čechách a v Německu.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Před podpisem smlouvy si zjistěte, zda zaměstnavatel nabízí ubytování, příspěvky na dojíždění a další benefity. Také si zjistěte, jak dlouhé jsou směny, zda se pracuje o víkendech a svátcích a jak se rozděluje spropitné. Ověřte si, zda uvedená částka představuje garantovanou základní mzdu, nebo jde o odhad celkového výdělku.
Může se vám také líbit:
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: aweb.arbeitsagentur.de, openinfo.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz