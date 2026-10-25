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Kolik bere německý číšník oproti českému? Rozdíl přesahuje 40 tisíc měsíčně bez dýšek!

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Zajímá vás, kolik bere německý číšník oproti českému? Obsluha hostů se zvláště v Německu vyplatí. Na výplatní pásce totiž dělá rozdíl mezi českým a německým platem…
Kolik bere německý číšník oproti českému - Rozdíl přesahuje 40 tisíc měsíčně bez dýšek

Kolik bere německý číšník oproti českému - Rozdíl přesahuje 40 tisíc měsíčně bez dýšek

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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