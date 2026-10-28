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Ovce vyrazila na průzkum a skončila mezi domem a skálou. Hasiči řešili vlněnou záhadu

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Dennívýzva
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Hasiči v Libereckém kraji jsou zvyklí na požáry, nehody i popadané stromy. O víkendu ale profesionální jednotka z Liberce dostala úkol poněkud jiného typu: dostat ovci z úzkého prostoru mezi stěnou domu a skálou. Jak se tam dostala, zpráva neprozrazuje. A právě tím dala redakci bohužel prostor k vyšetřování.
Ovce vyrazila na průzkum a skončila mezi domem a skálou. Hasiči řešili vlněnou záhadu

Ovce vyrazila na průzkum a skončila mezi domem a skálou. Hasiči řešili vlněnou záhadu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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