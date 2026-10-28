Češi vykopávají dlážděné příjezdové cesty. Zamilovali se do starého a mnohem lepšího způsobu úpravy

Štěrk se hodí i k moderním domům
Dlážděná příjezdová cesta má své výhody. Je pevná, snadno se po ní chodí a při správném provedení vydrží dlouhá léta. Její vybudování ale vyžaduje přesnou přípravu podkladu, pokládku jednotlivých prvků a zpravidla také obrubníky. Práce je proto časově náročnější a často se neobejde bez odborné firmy.
U štěrkové cesty odpadá skládání dlažebních kostek a povrch lze vytvořit poměrně jednoduše. Kamenivo navíc přirozeně zapadne do zahrady a nemusí působit tak tvrdě jako velká souvislá plocha betonu nebo dlažby. Výhodou je také možnost postupných oprav. Pokud se někde vytvoří prohlubeň, lze štěrk doplnit a povrch znovu srovnat, aniž by bylo nutné rozebírat větší část cesty.
Dalším plusem je propustnost. Voda může mezi kamínky a do vrstev pod nimi vsakovat, takže správně navržená štěrková plocha pomáhá omezit množství dešťové vody odtékající do kanalizace. Samotný štěrk ale automaticky nezaručuje dobré vsakování. Záleží také na složení podloží, jeho zhutnění a sklonu terénu.
Pozor na přípravu lože
Největší chybou je nasypat štěrk přímo na zahradní zeminu a považovat práci za hotovou. Pod koly auta se takový povrch postupně rozjíždí, kameny se zatlačují do půdy a vznikají vyježděné koleje. Po dešti se v prohlubních drží voda a další údržba je stále náročnější.
Nejdříve je potřeba odstranit vrstvu ornice a připravit stabilní podklad. Ten se skládá z vhodného kameniva, které se ukládá a hutní po vrstvách. Jeho tloušťka závisí na vlastnostech půdy a očekávaném zatížení. Jinou konstrukci potřebuje úzká cestička pro pěší a jinou příjezd, po kterém pravidelně jezdí osobní auta nebo těžší dodávky.
Důležitý je i výběr kameniva. Oblé dekorativní oblázky vypadají pěkně, pod pneumatikami se ale snadněji pohybují. Pro pojezdové plochy je vhodnější drcené kamenivo s hranatými zrny, která se do sebe zaklesnou a vytvoří stabilnější povrch. Na vrchní vrstvu se pak volí materiál podle toho, jak má cesta vypadat a jak se po ní bude jezdit a chodit.
Pomoci mohou také stabilizační mřížky, které drží kamenivo na místě a omezují jeho rozjíždění. Nejsou však náhradou za kvalitní podklad. Stejně důležité je vyřešit odtok vody a okraje cesty. Bez vhodného ohraničení se kameny postupně dostávají do trávníku, záhonů nebo na chodník.
Výhody a nevýhody
Štěrková cesta může být cenově dostupnější než dlažba, zejména pokud má jednoduchý tvar a nevyžaduje složité terénní úpravy. Samotné rozprostření kameniva bývá méně pracné než pokládání jednotlivých dlaždic. Celkové náklady ale ovlivňuje především příprava podloží, množství materiálu, doprava a případné stabilizační prvky. Na špatně přístupném pozemku nebo v jílovité půdě může být stavba náročnější, než se na první pohled zdá.
Počítat je potřeba také s údržbou. Štěrk se může postupně roznést mimo vyhrazenou plochu, zanášet se zeminou a zarůstat plevelem. Čas od času je nutné jej doplnit, srovnat a případně znovu zhutnit. V zimě může být obtížnější odhrnování sněhu, protože radlice nebo lopata snadno naberou i kameny.
Dlažba má oproti tomu rovnější povrch, po kterém se pohodlněji pohybuje s kočárkem, kolem nebo popelnicí. Štěrk proto nemusí být nejlepší volbou pro každého, zvlášť pokud je příjezd zároveň hlavní pěší trasou k domu.
Kdy se štěrková cesta vyplatí
Štěrk dává smysl především tam, kde majitelé chtějí přírodní vzhled, nevadí jim občasná údržba a dávají přednost jednoduššímu povrchu před dokonale rovnou dlažbou. Uplatní se u rodinných domů se zahradou, na venkovských pozemcích i u rekreačních objektů.
Rozhodnutí by ale nemělo stát jen na tom, kolik stojí samotné kamenivo. Dlouhodobou životnost určuje především kvalitní konstrukce pod ním. Právě na ní se nevyplatí šetřit, protože dodatečné opravy kolejí a nerovností mohou původní úsporu rychle zmenšit.
Zdroje článku: dumazahrada.cz, wikihow.cz, modrastrecha.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý