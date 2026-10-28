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Dřív bývala krásná. Miluška Voborníková dnes vypadá jako kouzelná babička

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Jejich láska začala skandálem a prověřily ji těžké roky. Dnes zpěvačka září v nové roli.
Dřív bývala krásná. Miluška Voborníková dnes vypadá jako kouzelná babička

Dřív bývala krásná. Miluška Voborníková dnes vypadá jako kouzelná babička

Zdroj: FugyJosef Fousek, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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