Dřív bývala krásná. Miluška Voborníková dnes vypadá jako kouzelná babička

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Když se dnes Miluška Voborníková objeví na veřejnosti, působí vlídně a laskavě jako babička z pohádky. Málokdo si při pohledu na ni představí, jak dramatický příběh za sebou má. Spolu s manželem Petrem Spáleným prošla čtyřmi desetiletími, která nebyla vždy snadná.
Slavná tvář s minisukní a mužské hlavy v sázce
V době největší slávy patřila Voborníková k nejvýraznějším ženám české populární hudby. Dlouhé nohy, minisukně a osobitý styl z ní udělaly symbol celé jedné éry. Hrála také v divadle Semafor, kde se stala ikonickou tváří a vystupovala po boku například Jiřího Suchého či Jiřího Grossmanna.
Její půvab nezůstal bez následků ani v zákulisí. Herec Jiří Hrzán po společném koncertě zpěvačce doslova propadl. Zamčené dveře jejího hotelového pokoje ho nezastavily a vydal se k ní po fasádě. Pokus skončil pádem z výšky asi třiadvaceti metrů na beton. Dobová historka mluví o tom, že vyvázl jen s otřesem mozku, ve skutečnosti ale utrpěl zlomeninu krčku stehenní kosti, dlouho se zotavoval a přišel o roli ve filmu Parta hic.
Zásadní zlom přišel v sedmdesátých letech, kdy Miluška začala spolupracovat se skupinou Apollobeat. Jejím lídrem byl Petr Spálený, spíše tichý a zádumčivý zpěvák, jehož hlas a nenápadný úsměv plnily sály fanynkami. Živelná umělkyně a klidný frontman byli protiklady, mezi nimiž to přesto od začátku okamžitě jiskřilo.
Cena za lásku a zkouška, která přišla později
Začátek vztahu provázel rodinný otřes. Spálený byl tehdy ženatý se zpěvačkou a moderátorkou Pavlínou Filipovskou a měli spolu dvě dcery, Pavlínu a Johanu. Filipovská se po narození dětí věnovala hlavně domovu a manželovi dlouho věřila. Řeči o jeho blízkém vztahu s novou kolegyní zpočátku nebrala vážně.
Situace se vlekla celých šest let. Nakonec Filipovskou nejvíc zasáhlo zjištění, že o všem věděla celá branže, jen ona ne. Následoval rozchod a Spálený musel z rodinného domu odejít. Veřejnost k novému páru nebyla příliš shovívavá a málokdo věřil, že vztah s takovým začátkem obstojí.
Čas ale dokázal opak. Pár uzavřel sňatek v roce 1980 a o rok později se jim narodila dcera Barbora, dnes grafická designérka. Rodina nedůvěru okolí postupně rozptýlila. Později se přidala další generace: Barbora porodila dceru a z Milušky se stala nadšená babička. Téměř pětiletou vnučku s oblibou provází zpěvem lidových písní, tancem a hrami, do kterých se s humorem pouští po hlavě.
Nejtěžší chvíle však teprve čekaly. V roce 2011 Petr Spálený zkolaboval přímo na pódiu. Lékaři i rodina dlouho hledali příčinu a zvažovala se mozková mrtvice i závažný neurologický záchvat. Zpěvák se nechtěl vzdát hudby, jenže jeho stav zhoršovaly chronické potíže s páteří.
Následovalo temné období, kdy ztratil chuť do života a téměř dva roky nevstal z lůžka. Miluška tehdy odložila vlastní plány a stala se pečovatelkou na plný úvazek. Díky její trpělivosti, vytrvalosti a psychické podpoře našel manžel znovu sílu, vrátil se do běžného života a nakonec i na koncertní pódia.
Láska, která přečkala skandál i nemoc
Dnes si manželé užívají klidu a soukromí. Jejich příběh ukazuje, že vztah zrozený v bouři může vydržet déle než mnohé ty, které začínají hladce. Dá se ale také ptát, zda by bez těžkých zkoušek dokázali tak jasně poznat, jak pevné pouto mezi nimi je.
Zdroje článku: vlasta.cz, medium.seznam.cz, novinky.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková