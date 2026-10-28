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Dvě operovaná kolena a téměř dva roky bez výhry. Varlamov se ve 38 letech dočkal vítězství, kterému už skoro nevěřil

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Semjon Varlamov vyhrál zápas NHL poprvé od listopadu 2024. Brankář New York Islanders se po částečné náhradě obou kolenních kloubů vrátil mezi elitu a proti Nashvillu pomohl k vítězství 4:3 po nájezdech. Ještě před rokem si přitom sám nedokázal představit, že by znovu chytal na nejvyšší úrovni. Ve 38 letech tak zažil jeden z nejemotivnějších večerů své kariéry.
Dvě operovaná kolena a téměř dva roky bez výhry. Varlamov se ve 38 letech dočkal vítězství, kterému už skoro nevěřil

Dvě operovaná kolena a téměř dva roky bez výhry. Varlamov se ve 38 letech dočkal vítězství, kterému už skoro nevěřil

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:00

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