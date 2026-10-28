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Nádherný výhled po 70 letech. Na Javorníku slavnostně otevřeli novou rozhlednu

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Na Javorníku u Liberce se ve středu 28. října slavnostně otevřela nová rozhledna u hotelu Obří sud. Nabízí nejvýše položený vyhlídkový ochoz v kraji a výhled z výšky více než 34 metrů. Přestože oficiální zahájení proběhlo dnes, ve zkušebním provozu ji během předchozího měsíce navštívily tisíce lidí.
Nádherný výhled po 70 letech. Na Javorníku slavnostně otevřeli novou rozhlednu

Nádherný výhled po 70 letech. Na Javorníku slavnostně otevřeli novou rozhlednu

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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