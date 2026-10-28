Nádherný výhled po 70 letech. Na Javorníku slavnostně otevřeli novou rozhlednu

Po více než sedmdesáti letech se návštěvníkům Javorníku znovu otevřel panoramatický výhled do kraje. Stalo se tak díky nové rozhledně u hotelu Obří sud, která rozšířila nabídku oblíbeného areálu Adventure Park Liberec. Slavnostní otevření se uskutečnilo ve středu 28. října a propojilo se s tradiční podzimní akcí Putování za vínem, jarmarkem a cimbálovkou.
Z vyhlídkové plošiny ve výšce 34,6 metru se turistům nabízí pohled na Liberec, Ještědský hřbet, Jizerské a Lužické hory, Ralskou pahorkatinu i Český ráj. Podle dostupných údajů jde o nejvýše umístěný vyhlídkový ochoz nad terénem v celém Libereckém kraji.
Tisíce návštěvníků již ve zkušebním provozu
Ačkoliv k oficiálnímu otevření došlo až dnes, rozhledna fungovala již měsíc ve zkušebním provozu. Zájem veřejnosti předčil očekávání.
„Velmi mile nás překvapilo, že zájem o rozhlednu byl už před jejím oficiálním otevřením. Na vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce 35 metrů nad zemí a vede k ní 186 schodů, za ten měsíc zkušebního provozu vystoupaly tisíce lidí,“ říká Kateřina Sukupová, event managerka Adventure Parku Liberec.
K úspěšnému startu se vyjádřil také
Tomáš Zachoval, vedoucí provozu Adventure Parku Liberec: „Jsme rádi, že jsme ji mohli zpřístupnit ještě před slavnostním otevřením a umožnit návštěvníkům znovu se rozhlédnout z Javorníku do širokého okolí. Dosavadní ohlasy jsou velmi pozitivní a věříme, že se rozhledna brzy zařadí mezi oblíbené výletní cíle v regionu.“
Nová funkce pro telekomunikační stožár
Nová rozhledna vznikla přestavbou původního telekomunikačního stožáru vedle Obřího sudu. Do jeho ocelové konstrukce přibylo schodiště, odpočinkové podesty a vyhlídkový ochoz, vysílač však i nadále plní svou původní funkci.
Lokalita tím navazuje na svou bohatou historii – hotel Obří sud byl otevřen již v roce 1899 a v roce 1924 k němu přibyla dřevěná Blaschkova věž. Ta byla po druhé světové válce stržena a samotný hotel v roce 1974 zničil požár. Hotel se na vrchol vrátil v roce 2011 a nyní jej konečně doplnila i nová vyhlídka.
Praktické informace pro návštěvníky
V současném období je rozhledna otevřena denně od 10:00 do 16:30. Provoz je dočasně zkrácen kvůli dřívějšímu stmívání po změně času. Vstupné činí 50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti a seniory.
Lístky zakoupíte na pokladně v areálu nebo na recepci hotelu Obří sud. Brzy však přibude ještě pohodlnější varianta.
„V nejbližší době přibude QR kód přímo u vstupu na rozhlednu a návštěvníci si budou moci zakoupit vstupenku online přímo na místě, aniž by museli chodit do hotelu,“ doplňuje Sukupová.
Kapacita rozhledny je z bezpečnostních důvodů omezena na 25 osob naráz, přičemž počet návštěvníků automaticky hlídá počítadlo u vstupu.
Nová rozhledna v číslech:
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Celková výška rozhledny: 49,43 m
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Výška vyhlídkové plošiny: 34,6 m
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Počet schodů: 186
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Nadmořská výška: 684 m n. m.
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Kapacita plošiny: max. 25 osob
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Cena vstupného: 50 Kč (dospělí) / 30 Kč (děti, senioři)