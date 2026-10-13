Jak vyměnit řidičský průkaz u seniorů krok za krokem: Už nemusíte chodit na úřad, vše vyřídíte online z domova

Jak vyměnit řidičák u seniorů? Kvůli žádosti už nemusíte chodit na úřad. Přes Portál dopravy můžete vše vyřídit online a hotový řidičák si nechat doručit na výdejní místo nebo do výdejního boxu. Podívejte se, jak požádat o nový řidičský průkaz krok za krokem.
Jak vyměnit řidičský průkaz bez návštěvy úřadu?
Zatímco dříve museli řidiči pro nový řidičský průkaz osobně na úřad, dnes mohou o výměnu řidičáku požádat online, a to u všech věkových kategorií. Tato možnost je součástí postupné digitalizace dopravních agend, které jsou platné od začátku roku 2026. Mnoho občanů České republiky o této možnosti stále neví, a tak především penzisté chodí na úřady i tehdy, kdy by mohli žádost vyřídit online.
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Jak probíhá elektronické vyřízení řidičského průkazu online?
Abyste si mohli vyměnit svůj řidičský průkaz online, je třeba se přihlásit například pomocí bankovní identity (Bank ID). Systém předvyplní dostupné údaje z registrů a využije dostupnou fotografii, pokud splňuje podmínky pro její použití.
Nový řidičský průkaz si můžete nechat doručit do výdejního boxu nebo na výdejní místo Balíkovny, popřípadě si jej můžete vyzvednout na vybraném obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Jak vyřídit nový řidičský průkaz u seniorů, kteří nemají bankovní identitu?
Pokud penzista nemá bankovní identitu, může zvolit další alternativy. Jednou z nich je využití občanského průkazu s čipem, který lze po instalaci potřebné aplikace a připojení čtečky čipových karet použít k přihlášení prostřednictvím eObčanky. Další z možností je použití mobilního klíče eGovernmentu. Ten funguje podobně jako bankovní aplikace, pomocí které stát ověřuje totožnost uživatele.
Mobilní klíč eGovernmentu můžete aktivovat online, pokud můžete ověřit svou totožnost, nebo s pomocí kontaktního místa Czech POINT. Další možností je MojeID, které lze využít jako přihlašovací prostředek Identity občana.
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Kolik stojí výměna řidičského průkazu?
Pokud se jedná o výměnu řidičského průkazu, kterému končí platnost, je vydání ve standardní lhůtě zdarma. Žádost je možné podat až 90 dnů před vypršením platnosti. Platí se pouze za doručení do výdejního boxu nebo na výdejní místo, a to 100 korun. Vyhotovení nového řidičáku trvá maximálně 20 kalendářních dnů.
Co dalšího je možné vyřídit pomocí Portálu dopravy?
Kromě vyhotovení nového řidičského průkazu lze na Portálu dopravy získat informace o vozidlech, například údaje z technického průkazu, z technických prohlídek apod., možnost zjištění stavu bodového hodnocení nebo stažení výpisu z evidenční karty řidiče. Rovněž lze podat žádost na převod vozidla v případě změny provozovatele či vlastníka a udělení plné moci pro přepis vozidla.
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Jaké další změny se týkají seniorů?
Kromě toho, že si senioři mohou od letošního roku vyřídit nový řidičák v pohodlí domova, došlo ke změně také v oblasti povinných lékařských prohlídek. Od nového roku se u řidičů amatérů zvýšila věková hranice pro první povinnou lékařskou prohlídku z 65 na 70 let. Od 70 let musí řidiči absolvovat lékařskou prohlídku každé dva roky.
U elektronických lékařských posudků vydaných od ledna 2026 už není nutné vozit lékařský posudek u sebe, pokud lékař zaznamená údaje do elektronického systému. Policie si údaje o zdravotní způsobilosti může ověřit online. Pokud je lékařský posudek vydaný před 1. lednem 2026 je nutné ho míst při řízení stále u sebe.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pokud se blíží konec platnosti vašeho řidičského průkazu, nenechávejte výměnu na poslední chvíli. O nový řidičák si můžete požádat přes Portál dopravy už 90 dnů před vypršením platnosti a vyhnout se tak zbytečné cestě na úřad. Pokud si nejste jistí přihlášením nebo vyřízením žádosti online, požádejte o pomoc někoho z rodiny.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: md.gov.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz