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Jak vyměnit řidičský průkaz u seniorů krok za krokem: Už nemusíte chodit na úřad, vše vyřídíte online z domova

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Jak vyměnit řidičák u seniorů? Kvůli žádosti už nemusíte chodit na úřad. Přes Portál dopravy můžete vše vyřídit online a hotový řidičák si nechat doručit…
Jak vyměnit řidičský průkaz u seniorů krok za krokem - Už nemusíte chodit na úřad, vše vyřídíte z domova

Jak vyměnit řidičský průkaz u seniorů krok za krokem - Už nemusíte chodit na úřad, vše vyřídíte z domova

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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